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Prim borçlarının ödemesi ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangın bölgelerindeki SGK prim borçları ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.
02 Ağustos 2021 22:55
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Prim borçlarının ödemesi ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yangın bölgelerindeki SGK prim borçları ödemelerinin ertelendiğini duyurdu.

Bakan Bilgin, haberi Twitter'dan duyurdu.

Bilgin, "Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık" dedi.

Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemelerinin karşılanmaya devam edeceğini belirten Bilgin, evleri zarar gören vatandaşların da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak, ilaçlarını temin edebileceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı
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