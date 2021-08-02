Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
|02 Ağustos 2021 22:59
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyasette yanıtı aranan sorulardan biri bu.
Gözler ittifak liderlerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda açık kapı bıraktı.
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının henüz belirlenmediğini söyledi.
"Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse önce ittifak olarak bir araya gelmek ve oturup konuşmak zorundayız" dedi.
"Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev"
Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını kişiler bazına indirmenin doğru olmadığını ifade etti. "Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, "nitelikleri" ne olmalı, onu tartışmalıyız" dedi.
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak adının CHP içinde dillendirilmesine de değindi.
İttifak üyelerini işaret etti.Cumhurbaşkanlığını 'Onurlu bir görev' olarak nitelendirdi.
"Millet İttifakı derse ki "Siz aday olun" kabul ederim" dedi.
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