Manavgat'ta bir mahalle daha boşaltıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.
|03 Ağustos 2021 00:39
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İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.
Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.
Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.
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