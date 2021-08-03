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Yangın kabusu 7. gününde: İyi ve kötü haberler geliyor...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları 7. gününde... Antalya ve Muğla'da devam eden yangınların ardından bazı mahalleler tahliye edildi. Milas'ta alevler Çökertme mevkiinde yayıldı. Bakan Pakdemirli, Isparta ve Denizli'de de yangınların çıktığını söyledi. Öte yandan Gündoğmuş ilçesinde evlere sıçrayan yangın sonrası bölgenin tahliye edilmeye başlandığı bildirildi. Gündoğmuş'daki yangın kontrol altına alındı. Ayrıca Hisarönü Mahallesi girişi, alevler nedeniyle trafiğe kapandı. Mahallede yaşayanlar, görevliler tarafından evlerinden tahliye edildi. İşte haberin ayrıntıları...
03 Ağustos 2021 02:08
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Yangın kabusu 7. gününde: İyi ve kötü haberler geliyor...

Türkiye yangınlarla boğuşuyor. Bakan Pakdemirli, yangınlar ilgili son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada 6 ilde 13 farklı yangınla mücadelenin devam ettiğini bildirdi.

İşte yangınlarla ilgili son dakika gelişmeleri:

02.01: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi. Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.

01.26: Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

01.00: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hisarönü Mahallesi'nde ormanlık alanda yükselen alevler rüzgarın şiddetini arttırmasıyla merkezdeki evler ve arabalara da sıçradı.

00.17: Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

00.09: Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

00.00: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınları için kendisine bağlı saha ekiplerin koordinasyonunu sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, daha çok hava desteği isteyerek vatandaşları trafiğe çıkmamaları, görevlilere işini rahatlamaları çağrısında bulundu.
Anadolu Ajansı
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