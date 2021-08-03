Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|03 Ağustos 2021 03:34
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
03 Ağustos 2021 08:50
|Küresel ısınma sürdükçe orman yangınları artacak
03 Ağustos 2021 08:49
|Sebze de bal da risk altında!
03 Ağustos 2021 08:30
|Van'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
03 Ağustos 2021 07:49
|Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
03 Ağustos 2021 07:35
|Gana Camii yalanına tepki
03 Ağustos 2021 07:25
|'Atık' değil ham madde
03 Ağustos 2021 07:20
|Delta yoğun bakımı uzattı
03 Ağustos 2021 07:05
|Ülke genelinde yangın dayanışması
03 Ağustos 2021 06:50
|Bot hesaplarla 'HelpTurkey' etiketi dünya gündemine sokuldu
03 Ağustos 2021 06:40