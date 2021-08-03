Delta yoğun bakımı uzattı
|03 Ağustos 2021 07:05
|+Aa- Yazdır
Uzmanlar, Delta varyantının hastanede kalış süresini uzattığını belirtti. Türkiye'de vaka sayıları, koronavirüs varyantlarının etkisiyle 20 binin üzerine çıktı. Daha bulaştırıcı hale gelen Delta ve Delta Plus nedeniyle yoğun bakımda geçirilen süre de arttı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Delta varyantı diğer mutant virüs türlerine göre çok daha fazla bulaştırıcılık özelliği göstermesi yanında bir olumsuz özelliğe daha sahip. O da hastaneye yatan hastaların kliniğinin daha da ağır seyretmesi. Bu nedenle tedavi süresi uzamakta, bu da hastanede kalış süresini 3-4 haftalara kadar uzatabilmektedir" ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR ARTIYOR
"Vaka sayıları çok daha artarsa sağlık sisteminde yüklenmeye sebebiyet verebilir" uyarısında bulunan Prof. Oğuztürk, son zamanlarda artış eğilimine giren pozitif vaka sayılarının hastane başvurularında da artışa sebebiyet verdiğini vurguladı. Prof. Oğuztürk, "Son 10 gündür yüzde olarak artışlarla gidiyoruz şu an itibarı ile acil servise başvuran hastaların takip ve tedavisi sürecinde yatış endikasyonu görülmüşse servis ve yoğun bakım yatışları yapılmaktadır. Ancak bir gerçeği dile getirmekte fayda var, başvuru artışı olmasına rağmen hastane şartlarımızın üst düzey olması nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaktayız" dedi.
ÇÖZÜMÜ SADECE AŞI
Prof. Oğuztürk, hastanelerde yoğunluk yaşanmaması için şu çağrıyı yaptı:
"Bunun çözümü ise gayet açık ve net: Tüm vatandaşlarımızın hızlıca aşılarını yaptırmaları. Aşı olanlar sayesinde virüsün dolaşımdaki etkinliği kırılacak ve de insanlar hastalansa dahi çok hafif bir şekilde hastane ye yatış gerekmeden hastalığı atlatacaklardır."
Nur Banu Aras
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
03 Ağustos 2021 08:50
|Küresel ısınma sürdükçe orman yangınları artacak
03 Ağustos 2021 08:49
|Sebze de bal da risk altında!
03 Ağustos 2021 08:30
|Van'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
03 Ağustos 2021 07:49
|Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
03 Ağustos 2021 07:35
|Gana Camii yalanına tepki
03 Ağustos 2021 07:25
|'Atık' değil ham madde
03 Ağustos 2021 07:20
|Ülke genelinde yangın dayanışması
03 Ağustos 2021 06:50
|Bot hesaplarla 'HelpTurkey' etiketi dünya gündemine sokuldu
03 Ağustos 2021 06:40
|Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık artışı gerçekleşecek - Haritalı
03 Ağustos 2021 06:30