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Ülke genelinde yangın dayanışması

Ormancılar önü alınamayan orman yangınları karşısında amansız mücadeleler verirken sahada göz yaşartan dayanışma örneği sergileniyor. Marketlerde stoklar tükendi. 81 ilden malzeme yağıyor. Telsizlerden istenilen malzemeler, gönüllüler vasıtasıyla felaket bölgesine anında ulaştırılıyor.
03 Ağustos 2021 06:50
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Ülke genelinde yangın dayanışması

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı cansiparane mücadele devam ediyor. Antalya ve Muğla'da herkes amansız bir savaş veriyor. Muğla Milas'ın Çökertme; Bodrum'un Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallelerinde ormancılar, alevlerle boğuşurken kriz merkezlerinde örnek bir dayanışma sergileniyor. Biz de Bodrum'da bulunan Umurça Koordinasyon Merkezinde yapılan çalışmaları yerinde takip ettik. İzmir depreminde verilen mücadelenin bir benzeri burada gerçekleşiyor. Türkiye'nin dört bir ilinden buralara su, buz, mama, yangının olduğu yerde çalışanların iletişimi sağlaması powerbank, eldiven ve tıbbi malzeme yağıyor.

KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMÜYOR

Yardım için gelen araç kuyruğunun sonu görünmüyor. Bir araç gidiyor, biri geliyor. Sanal marketler vasıtasıyla ihtiyaç listelerine göre vatandaşların gönderdiği malzemeleri kuryeler koordinasyon merkezine taşıyor. Bölgede bulunan doktorlar gelen ilaçları tek tek ayırıyor. Telsizlerden yangın bölgelerinden istenilen malzemeler, gönüllü araçlarla anında ulaştırılıyor. Gönüllülerden oluşan ekipler ise anında zincir oluşturup arabaları yüklüyor. Marketlerin stoklarının tükendiği Bodrum'daki dayanışma gözleri yaşartıyor.

"MUHTEŞEM BİR DAYANIŞMA"

Sorularımızı cevaplayan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya "Yangının nerede çıkacağını bilmiyoruz. Rüzgardan dolayı da kestiremiyoruz. Kontrolden çıkmış yerler var, çare bulmaya çalışıyoruz. Belediye öncülüğünde burada bulanan dayanışma ile felaketin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Halk burada bir olmuş ve muhteşem bir dayanışma gösteriyor. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

"HERKES TEK YÜREK"

AKUT Bodrum ekibinden Yonca Ayatta da "Herkes tek yürek bu beladan kurtulmaya çalışıyor. Yürekler acıyor. İhtiyaç listeleri hazırlanıyor. Yardımlardan sonra bu bölge bir doluyor, bir boşalıyor" diye konuştu.

AHBAP EMİR BEKLİYOR

Dayanışma hareketi Ahbap'ın Muğla başkan yardımcısı Arife İlik ise "Gerekli saha desteğini sağlıyoruz. Malzeme ihtiyacı olduğundan merkezden hemen yardım geliyor. Buradaki insanlara gönüllü olarak destek sağlıyoruz. Kriz masasından gelen talebe göre adım atıyoruz. Böyle bir desteği daha önce görmedim" ifadelerini kullandı.

"PATİLERİ YANAN HAYVANLAR GÖRDÜM, GÜNLERDİR AĞLIYORUM"

Bölgedeki vatandaşlar da yaşanan felaketle ilgili duygularını paylaştı. Denizli'den tatile gelen Rukiye Ersöz: Yüzdüğüm yerde dumanların yükselmesi içimi acıttı. Otelde eşyalarımı bıraktım ve buraya yardıma geldim.

Bodrum'da nalbur olan Mehmet Sadık: Bize sipariş yağıyor. Tırmık, maske, el freni... Bizim çalışanlar arabayla bölgeye malzeme taşıyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz.

Veterinerin önünde "Yangınlardan etkilenenleri ücretsiz tedavi ederim" diye çağrıda bulunan Kübra Akalın: Bana getirilen mamaları arabamla kriz merkezine getiriyorum. Böyle bir dayanışma daha önce görmedim. Patileri yanan kedileri ve köpekleri getiriyorlar, günlerdir ağlıyorum.

MAHMUT ÖZAY

Türkiye
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