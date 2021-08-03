Anayasa Bilim Kurulu: AYM ve HSK seçimlerinde TBMM'ye ağırlık verilsin

AK Parti kurmaylarının da yer aldığı Anayasa Bilim Kurulu tarafından üzerinde çalışılan yeni anayasa çalışmaları kapsamında önümüzdeki günlerde dördüncü toplantı yapılacak. Edinilen bilgilere göre, yeni anayasada partilerin kapatılmasında yeni bir sistem getirilmesi üzerinde duruluyor. Parti kapatmada Almanya'da uygulanan model inceleniyor.

Almanya'daki uygulamaya göre, herhangi bir partiye kapatma davası açılabilmesi için Meclis'in izin vermesi gerekiyor. Türkiye'de böyle bir modelin uygulanması durumunda ise, parti kapatma için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmadan önce Meclis'ten izin alacak. Meclis'in salt çoğunluğunun izin vermesi durumunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatabilecek.

HSK SEÇİMLERİNDE MECLİS'E AĞIRLIK

Bunun yanı sıra, Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimlerinde Meclis'e ağırlık verilmesi de planlanıyor. Kaynaklar "Bu kurumların, hem üye seçimini hem de yetkilerini yeniden düzenliyoruz. Daha demokratik hale getiriyoruz ve yargı bağımsızlığını güçlendiriyoruz. Üyelerin seçimini Meclis ile Cumhurbaşkanı arasında paylaştırıyoruz. Ağırlığı Meclis'e veriyoruz. Atanacakların niteliklerini artırıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne baktığınızda, hukukla alakasız kişiler atanabiliyor. Bunları önlüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

OHAL KARARLARI AYM DENETİMİNE AÇILABİLİR

Yeni çalışma ile Anayasa Mahkemesi'nin OHAL döneminde çıkan kararnameleri incelemeye yetkisinin olup olmadığına ilişkin tartışmalara da son verilmesi planlanıyor. Buna göre, yeni anayasada OHAL döneminde çıkan kararnamelerin AYM'nin denetimine açılacağı ifade ediliyor.

EBRU KARATOSUN