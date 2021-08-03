Gana Camii yalanına tepki

Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Gana'nın başkenti Akra'da tamamen Osmanlı mimarisinden esinlenerek 17 bin kişilik cami inşa edildi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi 17 Temmuz'da resmen ibadete açılan cami, FETÖ terör örgütünün yayınladığı aleyhte raporların hemen ardından İspanya, Almanya ve Yunan medyası tarafından provokasyon aracı olarak kullanıldı. Sosyal medyadaki bazı kesimler de Gana Milli Camii'ni Türkiye'deki yangınlarla ilişkilendirerek "Yangına müdahale edecek uçağı olmayan Türkiye Gana'da 10 milyon dolara cami yaptı" tezviratını yaptı.

HABERLER KASITLI PROVOKASYON

Gazetemize konuşan Gana Milli Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ramazan Arıtürk, Alman Deutche Welle (DW) kanalı ve Yunanistan medyasının olayı bilerek çarpıttığını söyledi. Türkiye içerisinde bazı kuruluşların da bu provokasyona alet olduğuna vurgu yapan Arıtürk 'Bu kutsal mekanın inşası Gana-Der, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı öncülüğünde gerçekleşti. Kuruluşun mahiyeti itibarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Gana Ulusal Başimamlık ve Türkiye Diyanet Vakfı da bu sürece destek verdi. Olay salt bir camiden ibaret değil. Biz orada dev bir kompleks inşa ettik. İçerisinde kütüphane, çocuk kliniği, doğumhane, göz kliniği, araştırma merkezi, Türk Lisesi, konferans salonu ve misafirhane gibi birçok bölüm var. Bu proje Batı ülkelerini rahatsız etti. Buna içeri de de bazı kişi ve kurumlarda alet oldu' dedi.

DEVLETTEN TEK KURUŞ ALMADIK

Ramazan Arıtürk, geçtiğimiz günlerde açılan cami ve külliye ile ilgili haberlerin yangın süreci ile ilintilendirilerek verildiğine vurgu yaptı. Arıtürk "Tahrik amaçlı işlenen tema, yangına müdahale edecek uçağı olmayan Türkiye Gana'da 10 milyon dolara cami yaptı' şeklinde idi. Bu projede devletimizin büyük destekleri oldu ancak maddi planda tek bir kuruş almadık. Gana Milli Camii ve Külliyesinin maliyeti de bahsedildiği gibi 10 milyon dolar değil 20 milyon dolardır. Kimden ne alındığı ile ilgili mali bilgiler ise son derece şeffaf ve nettir'' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ

Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ramazan Arıtürk, Gana Milli Camii'nin yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek hayırsever insanların desteği ile başlayıp bitirildiğini belirterek şunları söyledi: Bunu herkes bilmeli ve hiçbir biçimde politik malzeme yapmamalı. Cami ve külliye tamamen Türk mimarisinden ilham alınarak yapıldı. Hatta kitabenin üstündeki hilal ve yıldız, Milli Mücadele günlerinde Mehmet Akif Ersoy'un konuşma yaptığı Kastamonu-Nasrullah Camii'nden getirildi. Açılışta Gana Devlet Başkanı müthiş bir konuşma yaptı ve bizim tarihi misyonumuza, yardımseverliğimize göndermelerde bulundu. Şu an sadece Gana değil bütün Afrika ülkeleri bu devasa yapıyı konuşuyor, çünkü başka bir örneği yok. Doğal olarak da bu eserle birlikte Türkiye'ye bakış değişti. Bizim cami inşaatını başlattığımız 2011-2012 döneminde Türkiye ile Gana arasında var olan ticari işlem hacmi 30 milyon dolar idi. Şu an Türk Hava Yolları Gana'ya direkt uçuşları var ve ticaret hacmi de 800-900 milyon dolar seviyelerinde.

YILMAZ BİLGEN