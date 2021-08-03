1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gana Camii yalanına tepki

STK'ların Gana'ya yaptırdığı 17 bin kişilik camiyi hedef alan provokatörler "Camiye var, yangın uçağına para yok" diyerek kara propaganda yaptı. Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Arıtürk "Devletimizin büyük destekleri oldu ancak tek bir kuruş almadık" dedi
03 Ağustos 2021 07:25
+Aa- Yazdır
Gana Camii yalanına tepki

Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından Gana'nın başkenti Akra'da tamamen Osmanlı mimarisinden esinlenerek 17 bin kişilik cami inşa edildi. Geçtiğimiz Kurban Bayramı öncesi 17 Temmuz'da resmen ibadete açılan cami, FETÖ terör örgütünün yayınladığı aleyhte raporların hemen ardından İspanya, Almanya ve Yunan medyası tarafından provokasyon aracı olarak kullanıldı. Sosyal medyadaki bazı kesimler de Gana Milli Camii'ni Türkiye'deki yangınlarla ilişkilendirerek "Yangına müdahale edecek uçağı olmayan Türkiye Gana'da 10 milyon dolara cami yaptı" tezviratını yaptı.

HABERLER KASITLI PROVOKASYON

Gazetemize konuşan Gana Milli Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ramazan Arıtürk, Alman Deutche Welle (DW) kanalı ve Yunanistan medyasının olayı bilerek çarpıttığını söyledi. Türkiye içerisinde bazı kuruluşların da bu provokasyona alet olduğuna vurgu yapan Arıtürk 'Bu kutsal mekanın inşası Gana-Der, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı öncülüğünde gerçekleşti. Kuruluşun mahiyeti itibarı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Gana Ulusal Başimamlık ve Türkiye Diyanet Vakfı da bu sürece destek verdi. Olay salt bir camiden ibaret değil. Biz orada dev bir kompleks inşa ettik. İçerisinde kütüphane, çocuk kliniği, doğumhane, göz kliniği, araştırma merkezi, Türk Lisesi, konferans salonu ve misafirhane gibi birçok bölüm var. Bu proje Batı ülkelerini rahatsız etti. Buna içeri de de bazı kişi ve kurumlarda alet oldu' dedi.

DEVLETTEN TEK KURUŞ ALMADIK

Ramazan Arıtürk, geçtiğimiz günlerde açılan cami ve külliye ile ilgili haberlerin yangın süreci ile ilintilendirilerek verildiğine vurgu yaptı. Arıtürk "Tahrik amaçlı işlenen tema, yangına müdahale edecek uçağı olmayan Türkiye Gana'da 10 milyon dolara cami yaptı' şeklinde idi. Bu projede devletimizin büyük destekleri oldu ancak maddi planda tek bir kuruş almadık. Gana Milli Camii ve Külliyesinin maliyeti de bahsedildiği gibi 10 milyon dolar değil 20 milyon dolardır. Kimden ne alındığı ile ilgili mali bilgiler ise son derece şeffaf ve nettir'' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ

Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Ramazan Arıtürk, Gana Milli Camii'nin yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek hayırsever insanların desteği ile başlayıp bitirildiğini belirterek şunları söyledi: Bunu herkes bilmeli ve hiçbir biçimde politik malzeme yapmamalı. Cami ve külliye tamamen Türk mimarisinden ilham alınarak yapıldı. Hatta kitabenin üstündeki hilal ve yıldız, Milli Mücadele günlerinde Mehmet Akif Ersoy'un konuşma yaptığı Kastamonu-Nasrullah Camii'nden getirildi. Açılışta Gana Devlet Başkanı müthiş bir konuşma yaptı ve bizim tarihi misyonumuza, yardımseverliğimize göndermelerde bulundu. Şu an sadece Gana değil bütün Afrika ülkeleri bu devasa yapıyı konuşuyor, çünkü başka bir örneği yok. Doğal olarak da bu eserle birlikte Türkiye'ye bakış değişti. Bizim cami inşaatını başlattığımız 2011-2012 döneminde Türkiye ile Gana arasında var olan ticari işlem hacmi 30 milyon dolar idi. Şu an Türk Hava Yolları Gana'ya direkt uçuşları var ve ticaret hacmi de 800-900 milyon dolar seviyelerinde.

YILMAZ BİLGEN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
03 Ağustos 2021 08:50		 Küresel ısınma sürdükçe orman yangınları artacak
03 Ağustos 2021 08:49
Sebze de bal da risk altında!
03 Ağustos 2021 08:30		 Van'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
03 Ağustos 2021 07:49
Aydın'daki orman yangını kontrol altına alındı
03 Ağustos 2021 07:35		 'Atık' değil ham madde
03 Ağustos 2021 07:20
Delta yoğun bakımı uzattı
03 Ağustos 2021 07:05		 Ülke genelinde yangın dayanışması
03 Ağustos 2021 06:50
Bot hesaplarla 'HelpTurkey' etiketi dünya gündemine sokuldu
03 Ağustos 2021 06:40		 Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık artışı gerçekleşecek - Haritalı
03 Ağustos 2021 06:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 8,36 TL09:34 - Gümrük memurunu 'devrilen tır' yaktı! Kademe ilerlemesi cezası aldı09:33 - İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu09:32 - Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu09:24 - 5 çocuğa cinsel taciz suçlamaları zaman aşımına takıldı09:16 - Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
09:10 - Başkent'te FETÖ operasyonu: 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı09:09 - Bekçilere, kimlik sorma ve üst arama eğitimi verilecek08:55 - Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi08:50 - Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü08:49 - Küresel ısınma sürdükçe orman yangınları artacak08:45 - YAŞ toplantısında ordunun komuta kademesi şekillenecek
08:30 - Sebze de bal da risk altında!08:28 - İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!08:20 - Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı08:12 - MSB: TSK'nın yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürüyor08:09 - CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
08:08 - Orman Genel Müdürü: 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Delta yoğun bakımı uzattı
Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Ücretli usta öğretici görevlendirme kriterlerinde değişiklik yapıldı
Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Başımızda devletimiz var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir günde tüm şehri gezmeye çalışmak 4
şişe çalmak 1
doğa ananın renk kartelası 3
pazartesi sendromu 1
Hayvanat bahçesinde kaçan aslan 1
marcus 1
patlıcan 2
elektrik kesintisi 1
Köy kokusu 1
tavsiye 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yalova Tevbeltal 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam