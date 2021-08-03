Ücretli usta öğretici görevlendirme kriterlerinde değişiklik yapıldı
|03 Ağustos 2021 08:00
|+Aa- Yazdır
Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığında çalıştırılacak öğretmenlerin seçimine dair maddede değişiklik yapıldı.
Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında, ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde birinci öncelik, "Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler"dedir. Eğr bu gruptan başvuru olursa adaylar sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenmektedir.
Ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde ikinci ve üçüncü öncelik ise
şu şekildedir:
"c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.
ç) Resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler."
Bu iki gruptan başvuru olması halinde öncelik sırası, MEB'in yayımladığı bir tabloya göre belirlenmektedir. Bu konudaki ilk düzenleme 12/6/2021 tarihli Resmi Gazetedeki düzenlemeyle belirlenmişti. 3 kritere göre puanlama yapılmaktaydı. 3 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle bu puanlama değiştirilmiştir. "Kurs Alanında Eğitim" başlığında verilebilecek 84 puan 65'e düşürülmüş, ek puan alanında verilecek puanlar ise 6'dan 25'e yükseltilmiştir.
İŞTE ESKİ VE YENİ TABLO
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koordinatörlük maaş karşılığı mı oldu?
09 Eylül 2019 11:15
|MEB, yeni kurs programlarını açıkladı
12 Aralık 2016 00:07
|Mesleki Teknik Eğitimdeki Şef Atamaları Da İptal Edilebilir
24 Mayıs 2008 14:02
|İşletmelerde meslek dersi eğitimi konusunda bir öneri
29 Mart 2006 10:27
|Okul ve İşletmelerde Mesleki eğitime ilişkin MEB genelgesi
15 Mart 2006 00:33
|Atelye ve Meslek Dersi Öğretmeni Her Okula Yönetici Olmalı mı?
07 Mart 2006 00:27
|Sağlık meslek liseleri ebe, hemşire ve sağlık memuru yetiştiremeyecek
16 Ocak 2006 00:34
|Mesleki ve Teknik Okullarda Üretim Teşvik Edilmelidir
20 Aralık 2004 00:57
|Teknik öğretim okullarında atölye ve laboratuar şefliklerine ilişkin yönergeye uyulmamaktadır
20 Aralık 2004 00:53
|Endüstriyel Teknik Öğretim Yapan Okullardaki Bölüm Şefi Sorunu
27 Kasım 2004 21:55