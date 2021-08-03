Ücretli usta öğretici görevlendirme kriterlerinde değişiklik yapıldı

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında ders ücreti karşılığında çalıştırılacak öğretmenlerin seçimine dair maddede değişiklik yapıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında, ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde birinci öncelik, "Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler"dedir. Eğr bu gruptan başvuru olursa adaylar sırasıyla alanında eğitim seviyesi ve hizmet puanına göre belirlenmektedir.

Ders ücreti karşılığında görevlendirmelerde ikinci ve üçüncü öncelik ise şu şekildedir:

"c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler."

Bu iki gruptan başvuru olması halinde öncelik sırası, MEB'in yayımladığı bir tabloya göre belirlenmektedir. Bu konudaki ilk düzenleme 12/6/2021 tarihli Resmi Gazetedeki düzenlemeyle belirlenmişti. 3 kritere göre puanlama yapılmaktaydı. 3 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle bu puanlama değiştirilmiştir. "Kurs Alanında Eğitim" başlığında verilebilecek 84 puan 65'e düşürülmüş, ek puan alanında verilecek puanlar ise 6'dan 25'e yükseltilmiştir.

İŞTE ESKİ VE YENİ TABLO