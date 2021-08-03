Van'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
VAN'ın Özalp ilçesinde hayvanları otlattığı sırada yıldırım isabet eden 15 yaşındaki Arda Omaç hayatını kaybetti.
|03 Ağustos 2021 07:49
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