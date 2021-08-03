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JP Morgan: Türkiye güçlü mali performans gösterdi

Merkezi ABD'de bulunan dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin göze çarpmadan güçlü bir mali performans bütçe performansı göstermekte olduğunu bildirdi.
03 Ağustos 2021 07:53
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JP Morgan: Türkiye güçlü mali performans gösterdi

JP Morgan yayınladığı raporda, pandemi ile ilişkili mali harcamaların düşük tutulmasının güçlü vergi toplama performansının bütçe dengelerinde keskin bir iyileşmeye yol açtığını vurguladı.

Gösterilen bu güçlü performansın talep yönetimine yardımcı olduğunu, yatırımcı güvenini iyileştirdiğini ve borç dinamiklerini desteklediğini savunan JP Morgan, büyümeyi desteklemek için bir çabanın maliye politikasını yılın ikinci yarısında biraz gevşeteceğini öngördüklerini, ancak 2021 yılında bütçe açığının GSYH'ya oranın yüzde 2,7 ile hükümetin yüzde 3,5'lik hedefinin altında kalmasını beklediklerini ifade etti.

Türk Hazinesi'nin yurt içi borçlanma stratejisini ciddi şekilde değiştirdiğini ve bu değişikliklerin kamu borç dinamiklerinde anlamlı bir kötüleşmeyi engellediğini vurgulayan JP Morgan, borç dinamiklerinde iyileşmenin kısa vadeli, döviz cinsinden borçlanmaya bağımlılığın azaltılması ile iyileştiğini de belirtti.
Memurlar.Net
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