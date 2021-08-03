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Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Başımızda devletimiz var

Şovmen Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getirdi.
03 Ağustos 2021 08:01
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Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Başımızda devletimiz var

Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Ünlü şovmen, Instagram'ın 'hikaye' özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.
Memurlar.Net
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