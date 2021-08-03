Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Başımızda devletimiz var
Şovmen Mehmet Ali Erbil, 'Help Turkey' paylaşımlarına ilişkin olarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getirdi.
|03 Ağustos 2021 08:01
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