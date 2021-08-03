Orman Genel Müdürü: 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yangın ekipleriyle son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey,

"Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor"

bilgisini verdi.

Karacabey, yangınlara karşı verdikleri mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki personeli şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşı da kaybetmenin hüznü içerisinde olduklarını kaydetti.

Zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan mücadeleyi var güçleriyle sürdürdüklerine dikkati çeken Karacabey,

"Özellikle rüzgar mücadelemizi zorlaştırıyor. 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları da hızla sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik"

ifadesini kullandı.

'Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı'

Karacabey, ayrıca, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilginin dolaştığına işaret ederek, herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet etti.

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir."

Hayatını kaybeden şehitlere ve vatandaşlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır temennisinde bulunan Karacabey,

"Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum"

ifadesini kullandı.