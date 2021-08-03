1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı

TUNCELİ'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.
03 Ağustos 2021 08:20
+Aa- Yazdır
Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgedeki yüksek sıcaklıkların ağustos ayında da artarak devam edeceği ve buna dayalı gelecek günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insanı faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceği belirtildi.

Kentte 1 Eylül Çarşamba gününe kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara karşı bazı kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kent merkezinde Çalkıran, Pınar Köyü, Çiçekli, Dalören, Vezgür, Aktuluk, Munzur Vadisi, Hozat ilçesinde Aliboğazı, Semuşağı, Karaçavuş, Yenibaş, Boydaş, Çakmaklı, Ovacık ilçesinde Karataş, Buzlutepe, Karaoğlan, Pülümür ilçesinde Kabayel, Mezra, Kızılmescit, Salördek, Pülümür Vadisi, Nazımiye ilçesinde Büyükyurt, Alacık, Çıralı, Bezik Ormanları, Doğantaş, Dereova, Yiğitler, Mazgirt ilçesinde ise Dallıbel ormanlık alanlarına giriş ve çıkışın yasaklandığı ifade edildi.

Yetkili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Tunceli Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü personeli ve mahalle muhtarlıklarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile civarında izin verilen yerler haricinde 01.09.2021 tarihine kadar kamp yapılmasına ve saat 20.00'den sonra piknik ve benzeri faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Orman ve ormanlık alanların civarındaki yerlerde anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı, ot, dal ve benzeri şeyler yakılmasına müsaade edilmeyecektir. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanmasına müsaade edilmeyecektir."

Açıklamada, kent genelinde çıkan yangınları gören ve haber alan tüm resmi ve özel kuruluşlar ile vatandaşların yangın haberini 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirmesi istendi.

Yangına hassas günlerde, cumartesi ve pazar günleri sorumluluk alanlarına göre oluşturulacak kolluk ekiplerince ortak devriye atılarak riskli sahaların denetimleri yapılacağı aktarılan açıklamada, "Orman yangınları açısından kritik günlerde camii ve belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlar dikkatli olunması konusunda uyarılacaktır. Yangın söndürmede kullanılan belediyeler, Karayolları, DSİ, Orman, İl Özel İdaresi ve benzeri kurumların mülkiyetinde bulunan araç, gereç ve ekipmanlar her an kullanıma hazır olacaktır. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır." denildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bekçilere, kimlik sorma ve üst arama eğitimi verilecek
03 Ağustos 2021 09:09		 YAŞ toplantısında ordunun komuta kademesi şekillenecek
03 Ağustos 2021 08:45
MSB: TSK'nın yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürüyor
03 Ağustos 2021 08:12		 Orman Genel Müdürü: 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı
03 Ağustos 2021 08:08
Prim borçlarının ödemesi ertelendi
02 Ağustos 2021 22:55		 Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
02 Ağustos 2021 17:45
KTÜ görevde yükselmede kapsam dışına çıktı, adaylar tepkili
02 Ağustos 2021 16:50		 EGM ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı
02 Ağustos 2021 16:45
Sekiz ilde ormanlara ve piknik alanlarına girişler kısıtlandı
02 Ağustos 2021 15:24		 Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
02 Ağustos 2021 14:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:37 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor: 8,36 TL09:34 - Gümrük memurunu 'devrilen tır' yaktı! Kademe ilerlemesi cezası aldı09:33 - İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu09:32 - Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu09:24 - 5 çocuğa cinsel taciz suçlamaları zaman aşımına takıldı09:16 - Trakya'da yer altı suyunun yüzde 85'i tükendi
09:10 - Başkent'te FETÖ operasyonu: 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı09:09 - Bekçilere, kimlik sorma ve üst arama eğitimi verilecek08:55 - Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi08:50 - Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü08:49 - Küresel ısınma sürdükçe orman yangınları artacak08:45 - YAŞ toplantısında ordunun komuta kademesi şekillenecek
08:30 - Sebze de bal da risk altında!08:28 - İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!08:20 - Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı08:12 - MSB: TSK'nın yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürüyor08:09 - CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
08:08 - Orman Genel Müdürü: 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Delta yoğun bakımı uzattı
Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Ücretli usta öğretici görevlendirme kriterlerinde değişiklik yapıldı
Mehmet Ali Erbil'den 'Help Turkey' tepkisi: Başımızda devletimiz var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
böcek korkusu 2
muratpaşa 1
Yerini yadırgamak 4
dut 1
xtremo 2
Yem ve saman bağışı 1
sözlüğün yaşama etkisi 1
pazartesi sendromu 1
bakırcılar çarşısı 3
dut şurubu 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yalova Tevbeltal 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam