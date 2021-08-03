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Sebze de bal da risk altında!

Orman yangınları tarım ve hayvancılığı da vurdu. Manavgat'ta muz, sebze seralarıyla zeytin ve narenciye alanları zarar gördü. Muğla'daki çam ağaçları yanınca bal üretimi de tehlikeye girdi
03 Ağustos 2021 08:30
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Sebze de bal da risk altında!

Türkiye'de son 5 günde çıkan yangınlar tarım arazilerine de ciddi zarar verdi. Tarım Bakanlığı, bir taraftan yangınları kontrol altına almaya çalışırken bir taraftan da hasar tespit çalışmaları için kolları sıvadı. Buna göre, Antalya'da sera ve tarımsal alanlar zarar görürken, binlerce hayvan telef oldu. Türkiye arı varlığının yüzde 45'ini barındıran Muğla'da ise üretimin yapıldığı bölgelerin yüzde 80'inin kül olması nedeniyle bal üretimi risk altına girdi.

15 BİN DEKARDAN FAZLA

Seracılığın en büyük merkezlerinden biri olan Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz'dan beri devam eden yangınlar nedeniyle ilk belirlemelere göre, 700 dekara yakın muz serası, 100 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Yangında 300'ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 4 bine yakın kanatlı hayvan, 400'e yakın da arı kovanı da telef oldu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandar, "Özellikle hayvan yemi ve saman ihtiyacının yoğun olduğu bölgeye ilk etapta 100 ton saman ve yem ulaştırdık. Yaptığımız çağrı üzerine yurdun çeşitli yerlerindeki borsalarımızdan çiftçilere ulaştırılmak üzere yem ve saman yardımları geliyor. Talebimiz üzerine Uşak Ticaret Borsası 10 ton samanı, Karapınar Ticaret Borsası 35 TIR yem ve samanı çiftçilerimize ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. Balıkesir Ticaret Borsamız 1 kamyon yem, Ünye Ticaret Borsamız 1 kamyon yem ve Konya Ticaret Borsamız 2 TIR yemi bölgeye ulaştırdı" dedi.

BESİCİLERE YEM VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde de yangında hayvanları telef olan, ahırları zarar görenlere valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destek oldu. Yangında 7 hayvanın telef olduğu Kızlar sekişi Mahallesi'nde, besicilere toplamda 7 büyükbaş verdi, saman yardımı yapıldı. Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçramıştı.

ÇAM BALI ÜRETİMİNİN ANAVATANI

MARMARIS Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, çam balı üretiminin yangından etkilendiğini söyledi. Ayhan, "Şu an yaklaşık 8 bin-8.500 hektar alan yandı. Biz 165 bin kovanla her yıl yaklaşık 3 bin ton üretim yapıyorduk. Marmaris dünya çam balının başkenti... Üretimin yapıldığı bölgelerin yüzde 80'i kül oldu" dedi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de, Türkiye genelinde 8 milyon 200 bin arı olduğunu, bunların 3-3.5 milyonunun ise her yıl Muğla'ya çam balı yapmak için geldiğini söyledi. Arıların mart-nisan aylarına kadar çam ağaçlarındaki salgı ile beslendiğini aktaran Şahin, "Bu ağaçlar yangın nedeniyle yok oldu. Sadece Muğla Merkez ve Fethiye'deki çam ağaçları kaldı. Çam balı üretiminde çok büyük bir risk var artık. Üretimde düşüş yaşanacak" dedi.

TARSİM 85 MİLYON TL ÖDEME YAPACAK

YANGINDAN zarar gören çiftçi ve besiciler için de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) harekete geçti. TARSİM'e toplam 431 adet hasar ihbarı yapıldı. Bu ihbarların 319 adedi hayvan hayat sigortaları, 70 adedi sera sigortası ve 44 adedi ise bitkisel ürün sigortası branşlarına yönelik yapıldı. İhbarlı dosyalar için toplam sigortalı varlık bedelinin ise 85 milyon TL olduğunu açıklayan TARSİM yetkilileri, "Bunlar ilk belirlemelere göre yapılan tespitler. İhbarlar geldikçe ve hasar tespiti yapıldıkça bu rakamın daha da artacağını öngörüyoruz. Hasar tespitinin hemen ardından ödemeler yapılacak. Örneğin hasar tespiti bir hafta içinde tamamlanırsa o hafta ödeme çiftçinin hesabına yatırılacak" dedi.

YANGIN BÖLGELERİNDE SGK PRİM BORÇLARI ERTELENDİ

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin orman yangınlarından etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini açıkladı. Bilgin, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Afetten etkilenen bölgeler için 100 ve 250 bin lira limitli olmak üzere sıfır faizli destek kredisi verdiklerini açıklayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, "Bir yıl ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. İşletmelerimiz bu krediden faydalanacak. Aynı şekilde yangından zarar gören işletmelerimiz de aynı paketten faydalanabilir. Başvurular KOSGEB ve e-devlet üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilir" dedi.

Betül ALAKENT

Sabah
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