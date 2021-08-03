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Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü

Bilim Kurulu'nda "Ay sonuna kadar 18 yaş üstünün aşılanarak toplumsal bağışıklığın sağlanması" görüşü ağırlık kazandı. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisinin de bu yönde olduğuna dikkat çekiyor
03 Ağustos 2021 08:50
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Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda 18 yaş altının aşılanması masaya yatırıldı. Kovid-19 aşılarının 18 yaş altına uygulanmasına ilişkin Bilim Kurulu uzmanları tarafından sunum yapılarak artı ve eksiler değerlendirildi.

AĞUSTOS SONUNA KADAR AŞILAMA VE KRONİK HASTALIK DETAYI

Son dakika haberine göre toplantıda konuya ilişkin görüşlerden biri, "18 yaş üstünde hala aşısını olmayan vatandaşların aşılanarak ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusta toplumsal bağışıklık oranlarının artmasının beklenmesi" yönünde olurken, diğer görüş ise "18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması" şeklinde oldu. 18 yaş altına aşı uygulanmasıyla ilgili son karar Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek.

AİLELERİN ONAYI GEREKİYOR

SABAH'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Dünya Sağlık Örgütü öncelikli olarak 18 yaş üstünün aşılanmasını öneriyor. Çünkü hastalık en çok yetişkin yaş gruplarını olumsuz yönde etkiliyor. 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılandığı takdirde 18 yaş altının aşı olmasa bile toplumsal bağışıklıktan dolayı hastalıktan korunabileceği ifade ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde Kovid aşıları yapılıyor ve aşıların etkisini biliyoruz.

Aşılar güvenli tarafta yer alıyor. Aşıların çok ciddi bir yan etki ya da olumsuzluk getirmediği de biliniyor. Diğer yandan çocuk yaş gruplarının da aşılanacağına dair bazı ülkelerden örnekler geliyor. ABD ve İngiltere'de 12 yaş üstü gençlerin aşılanması için onay verilirken Almanya'da ise 12 yaş üstü kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması gündemde. 18 yaş altının aşılanması için ailelerinin de onayı gerekiyor.

DSÖ'nün, 'Toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar 18 yaş üstünü aşılayın' stratejisini doğru buluyorum. 18 yaş üstünde aşısını olmayan hala çok sayıda vatandaşımız var. Hastalığın yetişkin yaş gruplarında çok daha ölümcül olduğunu biliyoruz. Öncelikli olarak 18 yaş üstünde aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

BURAK ÇELİK

Sabah
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