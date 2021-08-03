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YAŞ toplantısında ordunun komuta kademesi şekillenecek

Yarın yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura'da 2018'den beri değişmeyen ordunun komuta kademesinin durumu netleşecek. Kuvvet komutanlarının görev süreleri geçen yaz bir yıl süreyle uzatılmıştı.
03 Ağustos 2021 08:45
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YAŞ toplantısında ordunun komuta kademesi şekillenecek

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre: - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) yarın yapılması planlanan 2021 Ağustos toplantısında, Cumhurbaş-kanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı olarak oluşturulan yeni komuta yapısı içinde ilk değişimi oluşturacak kararların alınması bekleniyor. Şura'da geçen yıl görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumuyla ilgili de karar alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısına; Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. Erdoğan'ın katılmaması durumunda ise toplantı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılabiliyor.

Terfiler görüşülecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili temel konuların ele alınacağı toplantının gündeminde, terfi konuları da görüşülecek. Toplantıda; TSK'da görevli albay ile general-amirallerden bir üst rütbeye yükseltilecek ve görev süresi uzatılacak olanlar ile kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları görüşülerek karara bağlanacak.

Dört komutanın durumu

Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi nedeniyle ordunun yapısında köklü değişikliklere gidilmişti. MSB'ye Hulusi Akar'ın atanmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanları MSB'ye bağlanmıştı. 2018'de Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'den oluşan ordunun komuta kademesinde, bugüne kadar bir değişiklik yapılmadı. Ordunun yeni komuta kademesi yeni sisteme geçilmesinin yanı sıra 15 Temmuz sonrasının hassas atmosferi içinde şekillenmişti. Komutanların, durumları özetle şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 18 Eylül 1954 doğumlu. 9 Temmuz 2018'de Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Ancak görev sürelerinde 30 Ağustos tarihi baz alınıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nda yaş haddi 67, görev süresi ise 4 yıl. Güler'in yaş haddi 18 Eylül'de dolacağı için 30 Ağustos itibarıyla görevine bir yıl daha devam etmesi bekleniyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, 1955 doğumlu. Kuvvet komutanlıklarında görev süresi 2 yıl, yaş haddi ise 65. Ancak görev süreleri birer yıl uzatılabiliyor. Dündar'ın bu yıl, yaş haddinden 30 Ağustos itibarıyla emekli olması bekleniyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal, 22 Ağustos 2017'de koramiral rütbesinde iken Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. 2018'de oramiralliğe terfi etti. Geçen yıl görev süresi uzatılmıştı. 30 Ağustos sonrası görevine davam edebilmesi için görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararı alınması gerekiyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 21 Ağustos 2017'de Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. 2020 YAŞ toplantısında görev süresi uzatılmıştı. Özbal gibi görevine devam için görev süresinin bir yıl uzatılması gerekiyor.

Adı öne çıkanlar

Deniz ile hava kuvvetlerinin komutanlarının görevlerine devamı veya yerlerine yeni isimlerinin atanması konusundaki kararın YAŞ'ta alınması bekleniyor. Dündar'ın emekliliği durumunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı için adı geçenler arasında 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'ın adı ön planda yer alıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, bu iki kuvvetin komutasında değişiklik olması durumunda adı kuvvet komutanı olarak öne çıkan iki ismi oluşturuyor.
Milliyet
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