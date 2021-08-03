Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
|03 Ağustos 2021 08:55
|+Aa- Yazdır
Antalya'da ablası Ezgi Haytaoğlu ile birlikte yaşayan Azra Gülendam Haytaoğlu
(21) Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisiydi.
İki genç kızın ailesi ise Adana'da yaşıyordu. Azra hastalık belirtileri gösterince
28 Temmuz günü koronavirüs testi yaptırdı.
Hürriyet Gazetesinden Aydemir KADIOĞLU ile Salim UZUN'un haberine göre: Testi pozitifti. Abla Ezgi Haytaoğlu kendisine dikkat etmediği gerekçesiyle kardeşiyle tartıştı. Azra Gülendam Haytaoğlu yanına kimliğini bile almadan, "Biraz hava alacağım" diyerek evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına "Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor" diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.
ÖNCE YALAN SÖYLEDİ
Polis ekipleri Ezgi Haytaoğlu'nun verdiği ifade doğrultusunda, Azra'nın oturduğu
kafedeki kişiyi araştırmaya başladı. Kafedeki güvenlik kamerası kayıtları, telefon
sinyalleri ve çalışanların ifadelerine göre, o ağabey kendi inşaat şirketi bulunan
mühendis Mustafa Murat Ayhan'dı. Ayhan önceki gün ifadesine başvurulmak üzere
karakola götürüldü.
Ayhan ifadesinde, Azra'nın kendisiyle bir şeyler içip sohbet ettikten sonra evine gittiğini iddia etti. Polisler Ayhan'ı savcılık talimatıyla serbest bıraktı ancak peşinden ayrılmadı. Ayhan'ın evinin çevresindeki tüm güvenlik kameraları incelendi. Ayhan eve Azra ile birlikte gelmiş, birkaç saat sonra bir bavulla dışarı çıkmıştı. Geri döndüğünde ise bavul yoktu. Azra ise evden hiç çıkmamıştı.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF
Polis, Ayhan'ı bir kez daha gözaltına aldı. Görüntüleri izleyince köşeye sıkıştığını
anlayan Ayhan, çapraz sorgusu sırasında vahşi cinayeti itiraf etti. Azra'ya
cinsel saldırıda bulunduğunu, bağırdığı için öldürdüğünü anlattı. Azra'nın cesedini
banyoda parçalara ayırdıktan sonra bavula koymuş ve Kepez'de ormanlık alana
gömmüştü. Ayhan'ın gösterdiği yerde Azra'nın cesedi bulundu. Polisler Ayhan'ın
evinde de inceleme yaptı. Mor ışıkla yapılan çalışmalarda banyo başta olmak
üzere evin tüm noktalarının adeta kan gölüne döndüğü belirlendi. Ayhan cinayetten
sonra temizlik yapmış ancak kan lekelerini yok edememişti.
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından babası Mustafa Haytaoğlu'na teslim edildi. Azra memleketi Adana'da toprağa verilecek. Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan'a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği de açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya paylaşımında, "Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.
SONRADAN KIYMETLİ OLACAĞIZ
Azra'nın 17 Nisan 2021 yılında attığı tweet ise dikkat çekti. Azra paylaşımında
"Adına sevgi dediğin bağnazlığın bir gün evimizden bir can alacak ve herkes
gibi bizi de sonradan koruyacaklar. Her şey bittikten sonra kıymetli olacağız
herkes gibi" ifadesine yer verdi.
VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZDI İDDİASI
Polisin ilk tespitlerine göre, Azra Gülendam Haytaoğlu ile Mustafa Murat Ayhan'ın herhangi bir irtibatı tespit edilemedi. İkilinin birlikte oturdukları sırada kafede bulunanlar, Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'ya iş teklif ettiğini ve kafeden öyle çıktıklarını iddia etti.
Mustafa Murat Ayhan Emniyet'teki ifadesinde dehşet anlarını, "Azra, 28 Temmuz'da
beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda
tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım.
Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm"
diye anlattı.
BAZI PARÇALAR KAYIP
Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.
Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçası bulunamadı. Polis kayıp ceset parçalarını
bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Otopside bir vahşet daha ortaya çıktı.
Öte yandan Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle
ismini yazdığı da iddia edildi. Ayhan, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı.
KADINLAR İÇİN OKUYORDU
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, "Azra, daha körpecik gonca
güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için
gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların
sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların
ciğeri yansın. Allah onları kahretsin. En ağır cezayı versinler" dedi
BİR CANİNİN PORTRESİ
Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa Murat Ayhan (48) çevresinde saygın bir
işadamı olarak biliniyor. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Antalya Şubesi'nin
Yönetim Kurulu'nda sayman olarak da görev yapan Ayhan, Süleyman Demirel Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun.
İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan, yakınları tarafından çok nazik
ancak bir o kadar da içine kapanık biri olarak tanınıyor.
GÖSTERİŞİ SEVİYOR
Ayhan'ın ekonomik geliri çok iyi, gösterişi ve marka giyinmeyi seviyor, iyi
restoranlarda yemek yiyor. Kullandığı araç ve oturduğu muhit de ekonomik gelirinin
yüksek olduğuna dair en büyük kanıtlar arasında. Yakın çevresi aile ilişkilerinin
de sorunsuz olduğunu vurguluyor.
GÖZ TEMASI KURMAZDI
Ayhan'ın kadınlarla olan ilişkileri de çok iyi. Hürriyet'in ulaştığı iki kadın
arkadaşı Ayhan'ı, "İltifatı sever ancak göz teması kurmazdı" diye tarif ediyor.
Ayhan'la birlikte emlak sektöründe çalışan Ş.Ş., de "Cinayet haberine şaşırdık.
Kendisi bazı konularda çok takıntılı bir insan. Ancak şu ana kadar şiddet eğilimi
olduğunu düşündürtecek hiçbir olaya şahit olmadım. Kadınlara iltifat etmeyi
severdi ama göz teması kurmazdı" diyor.
'SON DERECE NAİFTİ'
Ayhan'la 4 dönem görev yapan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, "Hala şoktayız. Mustafa Bey son derece naif bir insan. Şu ana kadar hiçbir şekilde sinirlendiğine bile şahit olmadım. Ama yaptıkları hiçbir şekilde kabul edilemez. Üyelikten çıkarılması için süreci başlattık" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
03 Ağustos 2021 09:32
|Adana'da tefeci operasyonu
03 Ağustos 2021 08:06
|'Dairesi kokuyor' diyerek kedi besleyen kadını polise şikayet ettiler
03 Ağustos 2021 07:54
|Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
02 Ağustos 2021 23:04
|Boğulan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
02 Ağustos 2021 21:22
|Görev yaptığı ambulans alev alınca gözyaşlarına boğuldu
02 Ağustos 2021 19:11
|Yolcu taşıyan tur otobüsü takla attıı: 3 ölü, 16 yaralı
02 Ağustos 2021 18:45
|'Yalan haber' diyerek TRT çalışanını yumrukladılar
02 Ağustos 2021 15:49
|Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu
02 Ağustos 2021 15:24
|Kızına kötü davranan damadını bıçakla yaraladı
02 Ağustos 2021 14:12