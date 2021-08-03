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Bekçilere, kimlik sorma ve üst arama eğitimi verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 24 Aralık 2021 tarihine kadar dönemler halinde bekçilere; insan hakları, mevzuat, olay yerine ilk müdahale ve olay yerinin korunması, göz yaşartıcı sprey kullanımı, şahıs durdurma, kimlik sorgulama, cop kullanımı, araç durdurma ve araç arama, resmi yazışma kuralları, kelepçe takma ve üst arama gibi konularda eğitim verilmesini istedi.
03 Ağustos 2021 09:09
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Bekçilere, kimlik sorma ve üst arama eğitimi verilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde, suç ve suçluyla mücadelede daha verimli olabilmek için asayiş hizmetlerinde görev yapan bekçilerin; mevzuat, meslek etiği, kimlik sorma, şahıs ve araç araması, olay yerinin korunması, telsiz muhaberesi gibi konularda bilgi, beceri ve etkinliğinin arttırılması amacıyla 81 İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi Temel Eğitim Kursu düzenleyecek.

Bu amaçla Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yönelik olarak verilmesi planlanan eğitimin, görevleri aksatmayacak ve güvenlik durumunu zaafiyete uğratmayacak şekilde 24 Aralık 2021 tarihine kadar uygun görülecek günlerde dönemler halinde düzenlenecek.

Eğitimler, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Eğitimi Eğitici Yetiştirme Kursu almış personel tarafından verilecek.

İnsan Hakları, mevzuat, olay yerine ilk müdahale ve olay yerinin korunması, Meslek etiği, şahıs durdurma kimlik sorgulama ve güvenlik mesafesinin korunması, cop kullanımı, asayiş uygulamalarında belge inceleme, patlayıcı maddeler, iletişim ve beden dili, şüpheli taşıma teknikleri, araç durdurma ve araç arama, resmi yazışma kuralları, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, ilk yardım, direnç analizi ve kuvvet kullanma aşamaları, kelepçe takma ve üst arama, telsiz muhaberesi gibi konularda eğitim verilecek.

Eğitim sonunda personele yapılacak sınavla beraber sertifika verilecek.
Memurlar.Net
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