Bekçilere, kimlik sorma ve üst arama eğitimi verilecek
|03 Ağustos 2021 09:09
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde, suç ve suçluyla mücadelede daha verimli olabilmek için asayiş hizmetlerinde görev yapan bekçilerin; mevzuat, meslek etiği, kimlik sorma, şahıs ve araç araması, olay yerinin korunması, telsiz muhaberesi gibi konularda bilgi, beceri ve etkinliğinin arttırılması amacıyla 81 İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi Temel Eğitim Kursu düzenleyecek.
Bu amaçla Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yönelik olarak verilmesi planlanan eğitimin, görevleri aksatmayacak ve güvenlik durumunu zaafiyete uğratmayacak şekilde 24 Aralık 2021 tarihine kadar uygun görülecek günlerde dönemler halinde düzenlenecek.
Eğitimler, Çarşı ve Mahalle Bekçisi Eğitimi Eğitici Yetiştirme Kursu almış personel tarafından verilecek.
İnsan Hakları, mevzuat, olay yerine ilk müdahale ve olay yerinin korunması, Meslek etiği, şahıs durdurma kimlik sorgulama ve güvenlik mesafesinin korunması, cop kullanımı, asayiş uygulamalarında belge inceleme, patlayıcı maddeler, iletişim ve beden dili, şüpheli taşıma teknikleri, araç durdurma ve araç arama, resmi yazışma kuralları, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, ilk yardım, direnç analizi ve kuvvet kullanma aşamaları, kelepçe takma ve üst arama, telsiz muhaberesi gibi konularda eğitim verilecek.
Eğitim sonunda personele yapılacak sınavla beraber sertifika verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|YAŞ toplantısında ordunun komuta kademesi şekillenecek
03 Ağustos 2021 08:45
|Tunceli'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar 30 gün yasaklandı
03 Ağustos 2021 08:20
|MSB: TSK'nın yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürüyor
03 Ağustos 2021 08:12
|Orman Genel Müdürü: 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı
03 Ağustos 2021 08:08
|Prim borçlarının ödemesi ertelendi
02 Ağustos 2021 22:55
|Orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden takip ediliyor
02 Ağustos 2021 17:45
|KTÜ görevde yükselmede kapsam dışına çıktı, adaylar tepkili
02 Ağustos 2021 16:50
|EGM ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı
02 Ağustos 2021 16:45
|Sekiz ilde ormanlara ve piknik alanlarına girişler kısıtlandı
02 Ağustos 2021 15:24
|Hükümet'in memurlar için zam teklifini önereceği tarih belli oldu
02 Ağustos 2021 14:51