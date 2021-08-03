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Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK, Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. TUİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz ayında enflasyon 1,80 arttı.
03 Ağustos 2021 10:00
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Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %18,95, aylık %1,80 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,41 ile haberleşme, %8,54 ile giyim ve ayakkabı ve %10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %24,62 ile ulaştırma ve %22,70 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2021

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %2,13 ile giyim ve ayakkabı ve %0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,12 ile haberleşme, %0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,07 ile konut, %2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2021

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,51, aylık %1,00 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,54 artış gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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