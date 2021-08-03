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Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Adana'da dün girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.
|03 Ağustos 2021 09:32
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Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında dün kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'nin (16) cesedi, yakınları tarafından Ali Hocalı Mahallesi Yüreğir Hidroelektrik Santrali civarında bulundu.
Abeci'nin cansız bedenini sudan çıkartan yakınları, durumu polise bildirdi.
Çocuğun babası Salih Abeci (46), oğlunun cesedi önünde, ekipler olay yerine sevk edilene kadar cep telefonundan Kur'an-ı Kerim dinledi.
İncelemenin ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Dün, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Abeci'yi bulmak için çalışma başlatılmıştı.
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