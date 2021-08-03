İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
|03 Ağustos 2021 09:33
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin 1997'de terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun ise terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.
Açıklamada, 2021'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 120'ye yükseldiği kaydedildi.
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