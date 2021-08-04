1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret Bakanlığı personeli mazeret tayin sonuçlarını bekliyor

Adalet Bakanlığının havuz tayinlerinden sonra Ticaret Bakanlığının mazeret tayin başvurularının sonuçları da gecikti
04 Ağustos 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Ticaret Bakanlığı personeli mazeret tayin sonuçlarını bekliyor

Ticaret Bakanlığında yer değiştirme işlemleri 2012 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin 23'üncü maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak, varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler."

Koronavirüs salgınından dolayı bu yıl başvurular ancak Haziran ayında toplanabildi.

Mazeret tayinlerine başvuran Ticaret Bakanlığı personeli, kiralık ev bulabilmek ve çocukların okul kaydını yapabilmek için başvuru sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep ediyor.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kurumlar arasındaki giyim yardımı dengesizliği nasıl çözülecek?
04 Ağustos 2021 09:30		 Süresiz sözleşmelilerin gözü 6. dönem toplu sözleşmelerinde
02 Ağustos 2021 11:30
Eşi memur olanlar bu sonuçları bekliyor. Havuz tayinleri ne zaman açıklanacak?
01 Ağustos 2021 15:25		 Hangi konfederasyon, toplu sözleşmede memurlar için ne talep ediyor?
29 Temmuz 2021 16:48
Tarım ve Orman Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
29 Temmuz 2021 08:12		 Üniversite ve unvan bazında vakıf akademisyen maaşları!
29 Temmuz 2021 00:04
Kamudaki işçi personelin hiyerarşi sorunu!
22 Temmuz 2021 00:02		 2021 YKS Robotu yayında
21 Temmuz 2021 18:26
BEDK, emsal bilgi edinme kararlarını yayınlamaya başladı
17 Temmuz 2021 16:21		 Gençlik Bakanlığı hem geçen yıl hem de bu yıl GYS açarak takdir topladı
17 Temmuz 2021 15:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:12 - 'Terör örgütüne üye olma' suçundan aranan hükümlü yakalandı11:10 - Azra Gülendam Haytaoğlu, Osmaniye'ne son yolculuğuna uğurlandı11:05 - Asker kıyafetiyle sosyal medyada tepki çekmişlerdi, gözaltına alındılar11:00 - Ticaret Bakanlığı personeli mazeret tayin sonuçlarını bekliyor11:00 - Gazeteciler Sendikası yangın haberi yapan gazetecilere şiddeti kınadı10:59 - Aydın ve Antalya'da yangınlara müdahale devam ediyor
10:55 - Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor10:55 - Kamu kurumlarının memurları modern imha yöntemi devam ediyor10:48 - Orman yangınlarını fırsata çevirenleri şikayet edin!10:42 - Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı10:30 - EGM'den sanal ortamdaki bilgi kirliliği ile ilgili uyarı10:19 - Trafik polisliğine özenen çocuğa uygulama noktasında 'temsili görev'
10:18 - Erzincan'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 26 yaralı10:17 - Borsa güne yükselişle başladı10:14 - Maden ocağı sahasında su birikintisine giren 5 yaşındaki çocuk öldü10:14 - Tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü10:10 - Dolar güne yükselişle başladı
10:09 - 24 saat para göndermede limit 2 bin liraya yükseltildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Acile başvuru 5 kat arttı
Belediye Başkanı 24:00'ten sonra müzik talimatı verdi
Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var
Otobüste cinsel saldırı: Suçunu itiraf eden muavin tutuklandı
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
Fırsatçılar yangına müdahale malzemelerine fahiş zam yaptılar
Yangında 'kırmızı çarpı' detayı!
2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
Kurumlar arasındaki giyim yardımı dengesizliği nasıl çözülecek?
Gençler hasta ebeveynler refakatçi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcaklıkların 8 derece düşecek olması 1
haytap 3
bulaşık yıkayan erkek 2
sıcak denizlere inmek 3
Yem ve saman bağışı 2
Azra Gülendam Haytaoğlu 3
cam kırığı 2
dut 1
hız kesmek 4
açık hava müzesi 2
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi 1 İç Denetçi Alacak
Danıştay 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam