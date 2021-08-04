Ticaret Bakanlığı personeli mazeret tayin sonuçlarını bekliyor
|04 Ağustos 2021 11:00
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Ticaret Bakanlığında yer değiştirme işlemleri 2012 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin 23'üncü maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak, varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler."
Koronavirüs salgınından dolayı bu yıl başvurular ancak Haziran ayında toplanabildi.
Mazeret tayinlerine başvuran Ticaret Bakanlığı personeli, kiralık ev bulabilmek ve çocukların okul kaydını yapabilmek için başvuru sonuçlarının bir an önce açıklanmasını talep ediyor.
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