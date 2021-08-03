1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80 arttı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak.
03 Ağustos 2021 10:15
+Aa- Yazdır
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi

2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.

ENFLASYON ŞİMDİDEN YÜZDE 1,80 OLDU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80 oldu. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
125 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Temmuzda fiyatı en fazla artan 'yurt içi turlar', en çok düşen 'patlıcan' oldu
03 Ağustos 2021 11:06		 Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
03 Ağustos 2021 10:00
Temmuzda en çok bu ürünlerin fiyatı arttı
02 Ağustos 2021 23:30		 Motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam
02 Ağustos 2021 17:35
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı
29 Temmuz 2021 18:45		 İstanbul'da servis taşımacılığı ücretlerine yüzde 15 zam
29 Temmuz 2021 16:55
MB Başkanı: Yıl sonunda enflasyon bariz şekilde düşecek
29 Temmuz 2021 13:12		 MB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
29 Temmuz 2021 10:46
Ekonomiye güven arttı
29 Temmuz 2021 10:26		 Yeni öğretmen ve polisler bu maaşı alacak!
29 Temmuz 2021 09:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:02 - AYM'den toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili çok önemli pilot karar15:00 - Artvin Yusufeli'nde yangın: 10'a yakın ahşap ev yandı14:58 - Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı14:55 - Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!14:53 - Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor14:41 - Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
14:40 - Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi14:33 - 'Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' yapıyorum' diyen umut tacirine baskın14:26 - İstanbul'da 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı14:12 - 5510'a tabi memurun SGK kesintileri nasıl hesaplanır?14:11 - KPSS'ye girmek için çıktı dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti bilinmiyor13:59 - Hırsızı elindeki 'canım annem' dövmesi yakalattı
13:54 - Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı13:48 - Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev13:36 - Jandarma orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale ediyor13:33 - Soylu: 1-2 gün daha böyle mücadele edeceğiz!13:27 - İspanya'nın, gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı
13:20 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Okul müdürünü 103 TL'lik yemek faturası yaktı!
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Enflasyon sonrası dolarda düşüş
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küflü 2
günler torbaya mı girdi 2
kalbi güzel insanlar 1
dünya yansa umrunda olmayanlar 4
artan sıcaklıklara klimaların etkisi 3
Göbeklitepe 1
doğa ananın renk kartelası 2
dut 1
çöp 2
patlıcan 2
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yalova Tevbeltal 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam