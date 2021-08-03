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Devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
03 Ağustos 2021 10:22
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Devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.

Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ANTALYA MANAVGAT İLÇESİNDE DE MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi.

Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi.

Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.

ANTALYA AKSEKİ VE GÜNDOĞMUŞ İLÇELERİNDE DE MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 29 Temmuz'da başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, ilçede yerleşim alanlarını tehdit eden hiçbir yangının olmadığını söyledi.

Kepez, Hocaköy, Güneykaya mahallelerinde de bir sıkıntı kalmadığını belirten Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor." diye konuştu..

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Evi yananlar için yurtlar tahsis edildiğini ancak kendilerinin akrabalarında kalmayı tercih ettiklerini anlatan Hülür, "Daha önce boşaltılan mahallelerimizde tahliyeleri iptal ettik, evlerine döndüler." dedi.

- "Gündoğmuş'ta helikopterler sık sık atış yapıyor"

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi de ilçede 6 noktada yangının devam ettiğini söyledi.

Yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü dile getiren Özbilgi, "İlçedeki mahalleler tahliye edilmişti, alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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