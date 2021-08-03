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Otomobil, koyun sürüsüne daldı; Çoban öldü, 2 kişi yaralandı

AKSARAY'da otomobil, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı.
03 Ağustos 2021 10:37
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AKSARAY'da otomobil, yolun karşısına geçen koyun sürüsüne daldı. Kazada, Afganistan uyruklu çoban Mıng Muhammad (70) öldü, sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Kazada, 17 koyun da telef oldu.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Ataköy girişinde meydana geldi. Engin Topaloğlu (28) yönetilmendeki L 618 GL plakalı otomobil, Afganistan uyruklu çoban Mıng Muhammad'un yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada, çoban Muhammad yaşamını yitirdi, sürücü Engin Topaloğlu ve arkadaşı Lorenzo Zackery Sylveste (25) yaralandı, 17 koyun da telef oldu.

Arkadan gelen Seyit Kızıl (53) yönetimindeki 68 LC 571 plakalı kamyonet ise Topaloğlu ve arkadaşının indiği otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, şarampole yuvarlandı. Engin Topaloğlu ile arkadaşı, çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Hollanda'dan tatil için geldikleri Fethiye'den memleketi Tokat'a gitmek için yola çıktıklarını belirten Engin Topaloğlu, "Bir anda karanlıkta fark etmeyerek koyun sürüsüne çarptım. Daha sonra araçtan arkadaşımla indik. Biz iner inmez arkamızdan gelen kamyonet benim arabama çarptı ve araç şarampole yuvarlandı" dedi.

DHA
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