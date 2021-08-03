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AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkında istenen ceza belli oldu

İddianamede, şüpheli Mehmet T'nin, "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para ile cezalandırılması talep edildi
03 Ağustos 2021 10:47
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AOÇ'deki yangının şüphelisi hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde çıkan yangının şüphelisi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Temmuz'da Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde yangın çıktığı, olay yerinde bulunan şüpheli M. Toprak'ın elinde çakmakla yakalandığı aktarıldı.

M. Toprak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü, buradan gelen rapor doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Eskişehir Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildiği bildirilen iddianamede, M. Toprak'ın 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110. maddesine göre "kasten orman yakma" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde, şüpheli M. Toprak, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.
Anadolu Ajansı
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