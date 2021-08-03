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Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı

Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralırken yalnızca otomobil satışları yüzde 47,7 ve hafif ticari araç satışları yüzde 35,8 azaldı- Pazar, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 büyüyerek 442 bin 550 adet olarak gerçekleşti
03 Ağustos 2021 10:49
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Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı

-Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın temmuz ayında geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 27 yükselişle 346 bin 636 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artarak 95 bin 914'e ulaştı.

- Temmuz ayında otomotiv satışları azaldı

Yalnızca bu temmuz ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.

Temmuzda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalışla 36 bin 311 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 35,8 azalarak 11 bin 538 olarak belirlendi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,2, otomobil pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 25,8 ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 23,2 küçüldü.

- Segment bazında satışlar

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 85,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 191 bin 554 adetle yüzde 55, B segmenti otomobiller 102 bin 485 adetle yüzde 29,6 pay aldı.

- Sedan yine ilk sırada yer aldı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre bakıldığında ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller yüzde 41 payla yine seda otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,5 payla SUV ve yüzde 22,4 payla da hatchback otomobiller takip etti.

- Benzinli ve otomatik tercihi devam etti

Türkiye otomobil pazarı motor tipinde benzinli otomobillerin ağırlığı devam etti.

Ocak-temmuz döneminde, benzinli otomobil satışları 226 bin 692 ile pazardan yüzde 65,4 pay alırken, dizel otomobil satışları 74 bin 2 ile yüzde 21,3, hibrit otomobil satışları 28 bin 421'le yüzde 8,2 pay ve otogazlı otomobil satışları da 16 bin 502 ile yüzde 4,8 pay aldı. Bu dönemde 1.019 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Temmuz sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, 262 bin 311 adetle yüzde 75,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 84 bin 325 adetle yüzde 24,3 oldu.

Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre, "van" gövde tipi yüzde 77,8 payla en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,3 payla ikinci ve pickup da yüzde 7,1 payla üçüncü sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı
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