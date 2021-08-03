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Adana'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Adana'da, annesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada halk otobüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
03 Ağustos 2021 11:02
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Adana'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Caddesi'nde, yolun karşısına geçtikleri sırada annesi Emine Yıldız'ın (40) elini bırakıp koşan 7 yaşındaki Muhammet Ali Yıldız'a, Büyükşehir Belediyesine ait Özlem D. (43) yönetimindeki 01 DPM 53 plakalı halk otobüsü çarptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Özlem D, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
Anadolu Ajansı
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