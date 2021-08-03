İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak

MEB, 3 YIL ŞARTINI YANLIŞ YORUMLAYINCA BİR ÇOK ÖĞRETMEN İL DIŞI NAKİLE BAŞVURAMIYOR Yönetmeliğe göre öğretmenlerin il dışı yer değiştirmeye başvurabilmesi için bulunduğu ilde 3 yıl çalışması gerekmektedir. Ancak, MEB; proje okulları, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerinde çalışan öğretmenlerin il dışı yer değiştirmelere başvurabilmesi için, ilde aranan 3 yıl çalışma şartını, "aynı eğitim kurumunda" geçirmiş olma olarak yorumladı. Bir çok öğretmen bu nedenle başvuru yapamıyor.