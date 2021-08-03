1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz:- "2021-2022 eğitim öğretim yılında 393 okulda İngilizce, 7 okulda Arapça, 23 okulda ise Arapça ve İngilizce olmak üzere toplam 423 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış dil programı uygulanacak"- "Öğrencilerimizin beden eğitimi, müzik ve resim gibi derslerden de mahrum kalmaması için dil programı, 5. ve 6. sınıflarda minimum 8 ders saati, 7. sınıflarda ise minimum 6 ders saati yapılacak"
03 Ağustos 2021 11:08
+Aa- Yazdır
İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin daha aktif kullanılabilmesi amacıyla kapsamı genişletilen "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı", 423 imam hatip ortaokulunda uygulanacak.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki yabancı dil eğitim politikaları kapsamında, imam hatip ortaokullarında yoğunlaştırılmış Arapça ve İngilizce dil programı uygulandığını hatırlattı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında programa dahil edilecek okulların değerlendirilmesinin tamamlandığını belirten Yılmaz, okulların belirlenmesinde insan kaynağı yeterliliği, fiziki altyapı ve teknolojik uygunluk, ulusal ve uluslararası yabancı dil alanındaki projelere katılım ile okul içi etkinlik, uygulama ve özel çalışmaların bulunması kriterlerinin esas alındığını kaydetti.

Yılmaz, yeni öğretim yılında 423 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış yabancı dil programının koordinatörlük sistemi içerisinde planlı yürütüleceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"393 okulda İngilizce, 7 okulda Arapça, 23 okulda ise Arapça ve İngilizce olmak üzere toplam 423 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış dil programı uygulanacak. Öğrencilerimizin beden eğitimi, müzik ve resim gibi derslerden de mahrum kalmaması için dil programı, 5. ve 6. sınıflarda minimum 8 ders saati, 7. sınıflarda ise minimum 6 ders saati yapılacak.

Yoğunlaştırılmış yabancı dil programıyla öğrencilerimize aracı dilsiz eğitim politikamız çerçevesinde dört dil becerisinde (okuma, yazma, konuşma, dinleme) yabancı dil eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında merkezi izleme değerlendirme çalışmaları, ortak dil etkinlikleri, yabancı dil alanında ulusal ve uluslararası projelerle yabancı dil eğitimi desteklenerek uluslararası standartlarda eğitim sağlanması planlanmaktadır."

Okullar, programa ilişkin güncel haber ve duyurulara "dogmyabancidil.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, okul pansiyonlarını afetten etkilenen vatandaşlara açtı
02 Ağustos 2021 11:02		 Liselere yerleştirmede birinci nakil sonuçları açıklandı
02 Ağustos 2021 09:00
Meslek liselerinden ekonomiye 6 ayda 210 milyon TL katkı
01 Ağustos 2021 15:30		 İTÜ'nün meslek lisesi, LGS'de 0,71'lik dilimden öğrenci aldı
01 Ağustos 2021 11:22
Anadolu imam hatip liseleri YKS'de 387 dereceyle ilk 1000'e girdi
31 Temmuz 2021 11:28		 MEB bursuyla yurt dışı eğitime giden kardeşler Londra'da buluşacak
30 Temmuz 2021 12:30
Bakan Selçuk: Okulları açmak konusunda çok kararlıyız
28 Temmuz 2021 13:59		 Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen oldu
27 Temmuz 2021 13:05
Bakan Selçuk'tan LGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşım
26 Temmuz 2021 15:16		 Bakan Selçuk, Mersin'de Ayşe Ecevit Masal Evi'nin açılışına katıldı
26 Temmuz 2021 12:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:11 - İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?15:09 - Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi15:02 - AYM'den toplantı ve gösteri yürüyüşüyle ilgili çok önemli pilot karar15:00 - Artvin Yusufeli'nde yangın: 10'a yakın ahşap ev yandı14:58 - Malatya'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı14:55 - Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!
14:53 - Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor14:41 - Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu14:40 - Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi14:33 - 'Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' yapıyorum' diyen umut tacirine baskın14:26 - İstanbul'da 15 bin 328 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı14:12 - 5510'a tabi memurun SGK kesintileri nasıl hesaplanır?
14:11 - KPSS'ye girmek için çıktı dönmedi! Kayıp Pınar Çağlı'nın akıbeti bilinmiyor13:59 - Hırsızı elindeki 'canım annem' dövmesi yakalattı13:54 - Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı13:48 - Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev13:36 - Jandarma orman yangınlarına 2 bin 310 personelle müdahale ediyor
13:33 - Soylu: 1-2 gün daha böyle mücadele edeceğiz!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi
Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı
Okul müdürünü 103 TL'lik yemek faturası yaktı!
Azra'yı canice katleden bir canavarın portresi
Enflasyon sonrası dolarda düşüş
Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarrufa takıldı
4 ilde FETÖ operasyonunda 15 gözaltı kararı
Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses'e SGK'dan emekli maaşı şoku!
CHP'li vekil 'Vallahi helikopter görmedik' deyince, bu görseli paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
negatif enerji 2
marketten giysi alışverişi 1
dut 1
sohbet edilen kişiyi hatırlamamak 2
çocuksu haller 1
eyyamı bahur 1
Göbeklitepe 1
cam kırığı 2
kalabalık aile 1
sıcaklıkların 8 derece düşecek olması 1
SON İLANLAR
Fırat Üniversitesi Y.Lisans ve Doktora İlanı
Amasya Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 6 Geçici İşçi Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 2 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yalova Tevbeltal 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 4 İşçi Alacak
Niğde Azatlı Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam