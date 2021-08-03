'2013'ten bu yana 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik'
|03 Ağustos 2021 11:26
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Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bakanlığın, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunma konusunda ana çözüm ortağı olduğunu bildirdi.
Afet ve acil durumlarda, etkilenenlerin en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek ekiplerinin afetlerden hemen sonra sahaya indiğini anlatan Yanık, "Doğal ya da insan faktörü ile meydana gelen afet ve acil durumlarda toplumsal ruh sağlığını korumak, etkilenenlerin normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla sahada yürüttüğümüz çalışmalarımız Kovid-19 ile çok daha kapsamlı şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
- "2021'de 6 bin 168 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladık"
Bakan Yanık, 2013'ten bugüne, deprem, yangın, sel gibi afet ve terör saldırılarını da içeren toplam 148 afet ve acil durumda, psikolog, psikolojik danışman, sosyolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimciden oluşan ekiplerin var gücüyle çalıştığını belirtti.
"2013 yılından bu yana meydana gelen afet ve acil durumlarda uzman personelimiz ile 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik." bilgisini aktaran Yanık, 2021 yılında da 11 afet ve acil durumda 765 personelle 6 bin 168 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını kaydetti.
Bu yıl psikososyal destek verilen afet ve acil durumlar arasında, 14-22 Temmuz'daki Rize ve Artvin sel felaketi, 28 Temmuz'daki Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri ve Mersin'deki orman yangınları ile 29 Temmuz'daki Muğla orman yangını yer alıyor.
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