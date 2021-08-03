Doların düşmesi sonrası çeyrek altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
|03 Ağustos 2021 12:48
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyat 483,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.205,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,60
|486,80
|483,00
|483,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.207,00
|3.228,00
|3.184,00
|3.205,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|444,00
|448,00
|440,65
|444,65
|Lira(Tam) Ziynet
|3.134,00
|3.154,00
|3.111,00
|3.131,00
|Yarım Ziynet
|1.567,00
|1.577,00
|1.556,00
|1.566,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|778,00
|783,00
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