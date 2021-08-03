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Doların düşmesi sonrası çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından 484,1 lira seviyesinde işlem görüyor.
03 Ağustos 2021 12:48
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Doların düşmesi sonrası çeyrek altın ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyat 483,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.205,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)486,60486,80483,00483,20
Cumhuriyet Ata Lira3.207,003.228,003.184,003.205,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)444,00448,00440,65444,65
Lira(Tam) Ziynet3.134,003.154,003.111,003.131,00
Yarım Ziynet1.567,001.577,001.556,001.566,00
Çeyrek Ziynet783,00788,00778,00783,00
Anadolu Ajansı
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