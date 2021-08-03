Orman işçisinin, 9 yaşındaki oğluyla telefon konuşması duygulandırdı
|03 Ağustos 2021 11:17
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına müdahale eden işçilerden Süleyman Harun Akıncı, ancak arazözün üzerine çıkarak yapabildiği telefon görüşmesinde, günlerdir görmediği oğlunun sesini duyunca duygulandı.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve çeşitli noktalarda devam eden orman yangını etkisini sürdürüyor.
Çardak Mahallesi yakınlarında yükselen alevlere orman işçileri arazözlerle müdahale etti.
Bu sırada yangın alanında görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bir işçinin, kontrol altına alınan yangın sonrası ailesiyle görüşmeye çalıştığını fark etti.
Arazözün üzerine çıkınca arama yapabildiğini gören orman işçisi Süleyman Harun Akıncı, büyük mutluluk yaşadı.
- "Ben size, 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler' dedim"
Akıncı, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılan Gündoğmuş ilçe merkezinde bulunan 9 yaşındaki oğlu Emir Kadir Akıncı ile görüştü.
Konuşurken heyecanlı olduğu gözlenen ve duygu dolu anlar yaşayan Akıncı, "Yangını söndürünce evimize, yanınıza geleceğim canım oğlum. Çok az kaldı oğlum. Bu sefer yanında çok kalacağım, uzun süre birlikte zaman geçireceğiz. Aslan oğlum. Ben size ne dedim? Korkmanıza gerek yok, dedim. 'Helikopterli amcalarınız benim arkadaşlarım, söndürürler.' dedim. Kendinize iyi bakın oğlum. Kocaman öpüyorum." ifadelerini kullandı.
- "Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor"
Akıncı, AA muhabirine, diğer arkadaşları gibi yangın başladığı günden bu yana yangını söndürmek için çalıştıklarını söyledi.
Dört çocuğunu günlerdir göremediğini anlatan Akıncı, "Gündoğmuş'ta yangın başladı. Onlar beni, ben onları merak ediyordum. Beni çok özlemişler. Tek dileğim onlara kavuşmak. Söndüreceğime söz vermiştim. Oğlum bana, 'Baba Gündoğmuş da yanıyor.' dedi. Bu süreçte orman işçisi bir baba olmak çok zor. Buraları söndürmeden, bu ağaçları kurtarmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Yangın söndükten sonra inşallah mahalleme kavuşacağım." diye konuştu.
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