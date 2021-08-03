Konya'da yaşayan 15 yaşındaki İrem 3 ayda hafız oldu

Aşkın, AA muhabirine, ilçedeki Merkez Kız Kur'an Kursu'na, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek için başvurduğunu, ancak eğitim sonunda hafız olarak mezun olduğunu söyledi.

Ortaokulu bitirdikten sonra hafızlığını yaptığını belirten Aşkın, açık öğretimde sürdürdüğü lise eğitiminin ardından üniversite sınavlarına girerek doktor olmak istediğini vurguladı.

Aşkın, kursta ezber sayfalarının zamanla çoğaldığını belirterek, "Hocam yapabileceğimi gördüğü için 1'den 5'e, 5'ten 7'ye, 7'den 10 sayfaya kadar artırarak ezber ödevi vermeye başladı. Benim bunları da hızlı bir şekilde ezberleyip kendisine okuduğumu görünce günlük ezber sayım 15 sayfaya ve en sonunda 1 cüze çıktı. 1 cüzü kolaylıkla ezberleyip dersimi verebiliyordum." dedi.

Normalde hafızlığın yaklaşık 3-4 yılda tamamlandığını anımsatan Aşkın, "1 sayfayı en fazla 15 dakika içinde, 20 sayfayı 6-7 saat içinde ezberliyordum. Normalde hafızlar ezberlerini yaklaşık 3-4 senede tamamlıyor, benimki kısa bitti. Allah'ın izniyle 3 ayda ezberlerim bitti ve mezun oldum, çok mutluyum." dedi.

Aşkın, başarılarının devam etmesi için çalışacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okul hayatım da başarılıydı, şükürler olsun Kur'an-ı Kerim hayatımda da başarılı oldum. Az çalıştığım derslerde bile fotoğrafik hafızam sayesinde yüksek notlar alabiliyordum, derslerim iyiydi. Gelecek hayatımda da başarılı olmak istiyorum. Meslek olarak doktorluk istediğim için tıp okumak istiyorum. Devletime, milletime ve insanlara faydalı olmak istiyorum. 3 ay gibi kısa sürede elde ettiğim bu başarıdan sonra okumak istediğim doktorluğu da yapacağıma inanıyorum, kendime güveniyorum."

Başarısına çoğu kişinin sevindiğini ancak bazılarının da inanmadığını aktaran Aşkın, "Annem babam çok mutlu oldular, ben de çok mutlu oldum, 600 sayfayı ezberlemek kolay olmadı ama bitirdiğimde heyecandan ağladım, çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin, bana da yaşamayı nasip etsin." diye konuştu.

- "İrem'in fotoğrafik bir zekası var"

Hafızlık öncesi eğitmeni Miyase Körpe de Aşkın'ın ilk olarak kendi sınıfında eğitim gördüğünü, daha sonra hafızlık sınıfına geçtiğini anlattı.

Aşkın'daki ezber yeteneği karşısında hayrete düştüğünü aktaran Körpe, şunları anlattı:

"Her zaman karşılaştığımız bir durum olamadığı için ilk önce insan inanmakta güçlük çekiyor. İrem bir günde ezberlemesi gereken ödevini gün içinde ezberleyip veriyordu. İrem'in Rabbim'in de hikmetiyle farklı bir ezber kabiliyeti var. Bu durumu hafızlık öğreticisi Nihal Sevinç hocamla paylaştım, böylelikle bu sürece başlamış oldular. Bir gün ben İrem'i ezber yaparken izledim, 15 dakikada bitirdi. O beni çok hayrete düşürmüştü. İrem'in fotoğrafik bir zekası var, adeta sayfanın fotoğrafını çekiyor ve karşıya bakarak sayfadan okurcasına ezberini veriyordu. Çok inanılmaz hayret verici bir durumdu."

Merkez Kız Kur'an Kursu Yöneticisi ve Aşkın'ın hafızlık hocası Nihal Sevinç ise İrem'in 93 gün gibi kısa bir sürede örneği az görülen şekilde hıfzını tamamlamasına şahit olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Anne Muradiye Aşkın da kızlarının başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Öğretmenlerinin, İrem'in farklı bir çocuk olduğunu, ezberinin güçlü olduğunu anlattığını dile getiren Aşkın, "Az çalışmasına rağmen sınavlarda iyi notlar aldığını söylerlerdi. 8. sınıfı bitirdikten sonra açıktan okumak istediğini söyledi, biz de Kur'an kursuna da gitmesini önerdik. Okuldan sonra kurstaki hocalar da İrem'deki ezber yeteneğini fark etmiş. O da kabul ederek 3 ay gibi kısa bir sürede başarı elde ederek bizleri onurlandırdı. Tıp okumak istiyor, her zaman ne isterse yanındayız. İrem'in hafızlık için aldığı özel bir eğitim yoktu." diye konuştu.

Karapınar İlçe Müftüsü Yunus Aydın ise İrem'i ailesini ve emeği geçen öğreticileri tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kurslarıyla ilgili çok ciddi faaliyetleri olduğuna dikkati çeken Aydın, İrem'in de bu faaliyetler kapsamında açılan kursta başarı elde eden öğrencilerden olduğunu sözlerine ekledi.