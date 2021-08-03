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'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' başladı

Üniversite tercihi yapacak adaylar, sanal fuara bugünden itibaren 6 Ağustos'a kadar "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresinden erişim sağlayabilecek- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar:- "Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum"
03 Ağustos 2021 11:39
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'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' başladı

Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" başladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Ağustos'a kadar sürecek sanal fuara "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, öğrencilerin program ve üniversite tercihi bağlamında gelecekleri açısından önemli bir karar verme sürecinde olduğunu belirtti.

Tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" uygulamasının düzenlendiğini bildiren Özvar, şunları kaydetti:

"YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sanal fuarda 200 yükseköğretim kurumu yer alacak. Okumak istediğiniz üniversiteyle ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
Anadolu Ajansı
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