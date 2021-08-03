Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Ferhat Arıcan ile aldı
|03 Ağustos 2021 11:47
|+Aa- Yazdır
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını elde etti.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.
Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.
Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
- Tokyo 2020'de Türk sporcular
Artistik cimnastik, Ferhat'ın yarıştığı finalle Türk sporcular için sona erdi. Türkiye, Tokyo 2020'ye erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı.
Nazlı final göremezken 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilki gerçekleştirdi.
Adem Asil, genel tasnifte 15, halkada 7 ve atlama masasında 6. bitirdi.
Ahmet Önder, madalya şansı kalmayınca sakatlığından dolayı riske girmedi ve genel tasnifi yarıda bıraktı. Ahmet, atlama masasında ise 7. oldu.
İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaştığı halkada 5. sırada yer aldı.
Son olarak yarışan Ferhat Arıcan, bronz madalya ile elde edilen final başarılarını taçlandırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Çin zirveyi bırakmıyor
02 Ağustos 2021 07:43
|Milli okçumuz Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu
31 Temmuz 2021 13:15
|Fatih Terim'den Muslera'ya tepki!
29 Temmuz 2021 09:17
|Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
28 Temmuz 2021 23:00
|TFF, seyircilerin stadyumlara giriş şartlarını belirledi
28 Temmuz 2021 20:15
|Filenin sultanları, son olimpiyat şampiyonunu set vermeden devirdi
25 Temmuz 2021 12:27
|Acun'dan PSV - Galatasaray maç yayını hakkında açıklama
22 Temmuz 2021 12:30
|Galatasaray, PSV'ye farklı yenildi
21 Temmuz 2021 23:53
|Tokyo'da Türk bayrağını taşıyacak sporcular belli oldu
21 Temmuz 2021 17:10
|FIFA'dan 'kural değişikliği' açıklaması
19 Temmuz 2021 23:41