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Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Ferhat Arıcan ile aldı

Milli cimnastikçi, paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getirdi
03 Ağustos 2021 11:47
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı.

Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti.

Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

- Tokyo 2020'de Türk sporcular

Artistik cimnastik, Ferhat'ın yarıştığı finalle Türk sporcular için sona erdi. Türkiye, Tokyo 2020'ye erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı.

Nazlı final göremezken 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilki gerçekleştirdi.

Adem Asil, genel tasnifte 15, halkada 7 ve atlama masasında 6. bitirdi.

Ahmet Önder, madalya şansı kalmayınca sakatlığından dolayı riske girmedi ve genel tasnifi yarıda bıraktı. Ahmet, atlama masasında ise 7. oldu.

İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaştığı halkada 5. sırada yer aldı.

Son olarak yarışan Ferhat Arıcan, bronz madalya ile elde edilen final başarılarını taçlandırdı.
Anadolu Ajansı
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