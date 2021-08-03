Uzman erbaşlar arasından JAMYO'ya öğrenci alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Muvazzaf Astsubay ihtiyacının kıta kaynaklı bölümü ile ilgili olarak Bakan oluruna atfen personel temin ve yetiştirme planına göre Jandarma Uzman Erbaşlardan öğrenci temini yapılacaktır.

Müracaatlar 5-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilk amirlere yapılacaktır.

Seçme sınavı 3 aşamalı olacaktır.

* Yazılı Sınav

* Fiziki Yeterlilik Sınavı

* Mülakat Sinavı

2021 yılı Kıta Kaynaklı Jandarma Uzman Erbaşların Jandarma Astsubay meslek Yüksekokuluna (JAMYO) başvuru şartları şu şekildedir:

1. Lise veya dengi okullardan mezun olmak

2. Muvazzaf Astsubay olmaya istekli olmak

3. Uzman Erbaş olarak en az 1 yıl hizmet etmek

4. Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak

5. 2021 yılında YKS' ye girmiş olmak ve YKS'nin temel yeterlilik testinden ham puan sıralamasına göre 500.000 inci sırada ve üzerinde puan alan adayın puanını almış olmak

6. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu giriş sınavına müracaat yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibariyle (01 ocak 2021) 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 ocak 1996 ve sonrasında doğanlar)

7. Ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlaki niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak

8. Müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %80 ve daha yukarısında olmak

9. Birlik komutanları kanaat raporunun olumlu olması

10. Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak

11. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

12. Herhangi bir nedenle uzman erbaş statüsünü kaybetmemek

13. Yapılacak seçme sınavlarında (yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, mülakat sınavı) başarılı olmak ve o yıktılar için tespit edilen kontenjana girmek

14. Türk Silahlı Kuvvet, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık yeteneği yönetmeliğinin öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin gösterilen bölümde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak

