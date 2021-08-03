YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, "Tercihlerde esas olan adayın istek sıralaması olmalı. Okumak istenmeyen bölüm kesinlikle tercih edilmemeli." dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite adayları için YKS sonuçları açıklandı ve tercih dönemi başlıyor. YKS sonrası adaylar 5 -13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu yılın YKS sonuçlarında tercih yapabilme barajını geçen aday sayısının düşüşü ve yükselen başarı sıralamaları dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, bu yıl üniversite tercihlerinde, barajı geçen adayların başarı sıralamalarının geçen yıla göre yukarıya çıktığını belirtti. Sınav sonuçlarına dair detaylar veren Alyu, "Örnek vermek gerekirse; sayısal bölümden puan türünde 2020'de 347 puan alan bir aday 162 bin 701'inci olurken, 2021'de aynı puan ile 94 bin 866'ncı kişi olabiliyor. Diğer puan türleri için de geçerli olan bu durum barajı geçen öğrenciler için avantaj olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Alyu, tercih döneminde 180 barajını geçip, dört yıllık bölümleri tercih edebilecek aday sayılarında ciddi bir düşüşün olduğunu belirterek, "Bu düşüş puan türlerine göre sayısal puan türünde yüzde 44, sözel puan türünde yüzde 32, eşit ağırlık puan türünde yüzde 41 ve dil puan türünde yüzde 10. Bu tablo gösteriyor ki bu yıl dört yıllık bölümleri geçen yıla göre daha az aday tercih edebilecek." açıklamasında bulundu.

- Tercihte kontenjan değişikliği de dikkate alınmalı

Alyu, tercih listesi oluştururken dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

"Tercih listesi mutlaka başarı sıralamasına göre oluşturulmalı. Tercihlerde hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerin başarı sıralaması şartları unutulmamalı. Tercihlerde esas olan adayın istek sıralaması olmalı. Okumak istenmeyen bölüm kesinlikle tercih edilmemeli. Tercih listesine alınan bölümlerin özel koşulları okunmalı. Tercihlerde sadece sıralama değil, kontenjan değişikliği de dikkate alınmalı."