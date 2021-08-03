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Belediye Başkanı'ndan özür: Devletin şefkatli elini vurgulamaya çalıştım

AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın sonrası TOKİ'nin yapacağı evleri överken kullandığı "Vatandaşlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" sözüne ilişkin açıklama yaptı.
03 Ağustos 2021 12:14
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Antalya'nın AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangından sonra TOKİ'nin yapacağı evleri anlatırken kullandığı "Vatandaşlar 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" sözlerine açıklık getirdi.

Haber Global'e konuşan Mehmet Özeren sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Muhalif kesimin vurmak istediği, incitmek istediği, bahaneyi bulup da saldırması gibi değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

"Vatandaş burada benim neyi kastettiğimi biliyor" diyen Özeren, şöyle devam etti: "Zaten sohbet esnasında kendileri de bildikleri için incinmediler. Her şeye rağmen tabii ki benim ifadelerim birilerini incittiyse özür dilerim. Ben incitmek için değil, devletimizin sıcak elini yüreği yanan, evi yanan, malı yanan, bu kayıplardan sonra hakikaten büyük bir teselli oldu. Devletin şefkatli elini hissettiler. Onu vurgulamaya çalıştım. Herhalde beyanım maksadını açtı. Yangından zarar gören insanları incittiysem özür diliyorum."

Memurlar.Net
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