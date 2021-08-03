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Sağlık Bakanı Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.
03 Ağustos 2021 12:20
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Sağlık Bakanı Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlardan etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgedeki personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı.

Antalya'da 598 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini kaydeden Koca, "Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadelerini kullandı.

Koca, Muğla'da ise 271 kişinin taburcu olduğunu, 36 kişinin tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bölgedeki felakette bir can kaybının yaşandığını hatırlatan Koca, "44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız." bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
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