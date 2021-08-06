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2021 yılında hangi üniversitelere kaç öğretim elemanı atama izni verildi?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılında üniversitelere iki onayla birlikte 4 bin atama izni verildi. Hangi üniversitelere kaç atama izni verildiğine bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
06 Ağustos 2021 14:15
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2021 yılında hangi üniversitelere kaç öğretim elemanı atama izni verildi?

Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde yer alan, "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenir." hükmüne göre üniversitelere atanabilecek yıllık öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte anılan kadro dağılımları yılda 2 (iki) kez yapılmakta, toplam öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadro izinleri ise 4 bin adet olarak belirlenmektedir. Bununla birlikte, atama izinlerine dair alınan Cumhurbaşkanlığı onaylarında yer verilen "yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2020 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir" düzenlemesine göre bir önceki yıl ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi alınabilmektedir.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan dağıtımda üniversitelere verilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi izni dağılımında kullanım ve planlama yetkisi bütünüyle yükseköğretim kurumlarına aittir. Üniversiteler ihtiyaçlarına göre ilgili yıl içerisinde verilen iznin tamamını öğretim görevlilerine veya araştırma görevlilerine ayırabilir.

Akademisyen adaylarının takibi için 2021 yılında Cumhurbaşkanlığınca üniversitelere verilen atama izinlerinin dağılımına bu tablodan erişebilirsiniz. Son olarak, bu yıl için tahsis edilen 4 bin atama izninin 1000 adedi YÖK tarafından belirlenen öncelikli alanlarda istihdam edilecek araştırma görevlileri için kullanılacaktır.

Listeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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