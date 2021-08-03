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Adıyaman'da ambulans ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman'da ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
|03 Ağustos 2021 12:43
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Nuri A. idaresindeki 02 AAR 820 plakalı hasta taşıyan ambulans, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 NV 787 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan Ramazan E. ile Güven Ç. yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen başka bir ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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