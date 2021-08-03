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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
03 Ağustos 2021 12:45
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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