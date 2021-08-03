TİSK, Türk-İş ve Hak-İş, 5 yılda 10 milyon fidanı toprakla buluşturacak

Konfederasyonlardan yapılan ortak açıklamaya göre, ilki 2019 yılında düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda (OFP) "Daha Yeşil Bir Türkiye" hedefi için iş birliği kararı alan TİSK, Türk-İş ve Hak-İş, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınları nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamaya ve kampanyasını güçlendirerek uygulamaya devam ediyor.

"Yeşile Ortak Ol" kampanyası kapsamında çevre duyarlılığıyla güçlerini birleştiren TİSK, Türk-İş ve Hak-İş, bu kapsamda geçen yıl ortaklaşa 1 milyon fidanı toprakla buluşturdu.

Her yıl milyonlarca fidan dikme hedefiyle yola çıkan üç konfederasyon, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği ve proje tecrübesiyle öne çıkan Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ile yürütülen proje kapsamında bu yıl ağaçlandırma çalışmalarına 2 milyon fidanla destek verecek.

- Yapılan bağışlar ve gerekli fidan sayısı düzenli olarak takip edilebiliyor

Kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarında zarar gören bölgeler başta olmak üzere 5 yılda 10 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Derneğin, "Fidanla Projesi" ile koordineli şekilde hazırlanan Yeşile Ortak Ol, "yesileortakol.com" web sitesi üzerinden tüm sosyal tarafların ağaç dikim taleplerine aracılık edilirken, kurum ve bireyler istedikleri ağaçlandırma alanına diledikleri miktarda fidan bağışlayabiliyor.

Sitenin özel tasarlanmış kullanıcı dostu ara yüzü ile yapılan bağışlar ve hedefe ulaşmak için gerekli fidan sayısı düzenli olarak takip edilebiliyor.