Evleri yananlara AFAD'dan konteyner ev
|03 Ağustos 2021 13:48
|+Aa- Yazdır
Manavgat'ta 1 hafta önce başlayan ve aralıksız devam eden orman yangını, Manavgat'ın çok sayıda mahallesinde yerleşim yerlerinde bulunan evlerin yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Evleri yanan vatandaşlar için ilk etapta konaklayabilecekleri acil barınma ünitesi ve yaşam konteyneri olarak adlandırılan konteyner evler Manavgat'a getirilmeye ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.
Tırlarla Turizm Fakültesi yanında bulunan hayvan pazarına getirilen 2 ayrı parçadan oluşan konteyner evler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerinin yapmış olduğu incelemeler sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine mahallelerine götürülmek suretiyle teslim ediliyor. Şu ana kadar Manavgat'a getirilen 40 adet konteyner evin 20 tanesinin ihtiyaç sahiplerine adreslerinde teslim edildiği, belirlenen ihtiyaç doğrultusunda yeterince konteyner evin Manavgat'a getirilerek dağıtımının yapılacağı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında fenalaşan Yusuf Demirli yaşamını yitirdi
03 Ağustos 2021 15:09
|Prof. Dr. Erben: Aşı karşıtlarını dinlemeyin, aşı olun!
03 Ağustos 2021 14:55
|Isparta'daki orman yangınının bugün kontrol altına alınması bekleniyor
03 Ağustos 2021 14:53
|Bakan Pakdemirli, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
03 Ağustos 2021 14:41
|İspanya'nın, gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a ulaştı
03 Ağustos 2021 13:27
|Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
03 Ağustos 2021 13:12
|Kıyı Emniyeti ekipleri orman yangınlarına denizden müdahale ediyor
03 Ağustos 2021 12:56
|Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor
03 Ağustos 2021 12:28
|Sağlık Bakanı Koca, yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı
03 Ağustos 2021 12:20
|Orman yangınlarına etkin müdahale için Ukrayna'nın 2 uçağı da destek veriyor
03 Ağustos 2021 12:05