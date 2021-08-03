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Hırsızı elindeki 'canım annem' dövmesi yakalattı

Şişli'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızlardan birinin elinin üzerine yazdırdığı 'Canım Annem' yazan dövme sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Dövmeli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03 Ağustos 2021 13:59
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Şişli'de 26 Haziran - 05 Ağustos tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık olayı gerçekleşti.

Polis, yaptığı çalışmada 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlardan birinin elinde

'Canım Annem'

yazan bir dövme olduğu görüldü.

Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler 20 yaşındaki Muhammet K. ile suç ortağı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Muhammet K.'nın daha önceden 8 adet evden hırsızlık, 5 adet işyerinden hırsızlık suçlarından polis tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli A.K.'nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden elinde 'canım annem' dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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