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Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde dün gece yangın söndürme işlemleri sırasında orman memurları ile tartışan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. İstediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle memurlarla kavga eden Güney'in tabancasıyla havaya bir kaç el ateş ettiği belirtildi.
03 Ağustos 2021 13:54
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Ünlü şarkıcı, memurlarla tartışınca havaya ateş açtı, gözaltına alındı

13 YIL SONRA AYNI BÖLGE TEHLİKEDE

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'nde 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti.

Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu. 13 yıl sonra yine bölgede yangın, tehdit unsuru oldu.

Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Kızıldağ Mahallesi, Taşağıl'ın kuzeyinde kalıyor. 13 yıl önce yanmayan bu noktalar ise 7 gündür süren yangınla tamamen küle dönmek üzere. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri alevlere sürekli su taşıyarak büyümesini engellemeye çalışıyor. Yangının Kızıldağ'ı aşması halinde bölgedeki yerleşim yerleri Demirciler Mahallesi, Köprülü Kanyon'un bulunduğu Beşkonak Mahallesi yangından zarar görebilir.

ŞARKICI YUSUF GÜNEY GÖZALTINDA

Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı. İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti. Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Şarkıcı Güney'in karakoldaki sorgusu sürüyor.

HELİKOPTER BAKANLIK İZNİNİ BEKLİYOR

Antalya'da, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yangın söndürme helikopteri kiralanması için gerekli görüşmeleri tamamladıklarını söyledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak yapılacak kiralama için bir Rus firmasıyla görüşmeleri tamamladıklarını ve 3.5 ton su kapasiteli helikopterin kiralanması için anlaştıklarını açıkladı. Ancak mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izninin gerektiğine dikkat çeken Başkan Uysal, dün saat 18.49 itibariyle Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak izin ve onaylar için gerekli yazışmayı yaptıklarını kaydetti.

Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Bütün sahalarda iş makinalarıyla, arazözlerle yangınla mücadele devam ediyor. Bu yangın hiç istenmeyecek boyutlarda genişledi ve büyüdü. Havadan mücadele gerekiyor. 'Havadan mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz' diye iki gündür bir Rus firması ile görüşüyoruz. Havadan yangına müdahale edebilecek bir helikopter kiralanması ile ilgili mutabık kaldık. Yasal zorunluluk nedeni ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza müracaat ettik. Dün saat 18.49 itibari ile dilekçemizi sunduk. Cevap bekliyoruz."
DHA
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