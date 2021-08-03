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İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin öğretim görevlisi alım ilanında, bölümde 1 Endüstri Mühendisi, 1 Kimya ve 1 Kamu Yönetimi alanında üç öğretim görevlisinin görev yapmasına rağmen son ilanda bir kez daha İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına yer verilmeden Kamu Yönetimi lisans mezunları arasından öğretim görevlisi alınacağı belirtilmiştir.
03 Ağustos 2021 15:11
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İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi tarafından 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de 9 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 11 kadro ilanı yayımlanmıştır.

Takipçilerimizden gelen bildirimler doğrultusunda ilgili üniversitenin akademik ilanını incelediğimizde bazı kadrolarla ilgili uyarı ve önerilerimizi yapma ihtiyacı hissettik.

U.1

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak, belgelendirmek kaydıyla alanında en az 10 yıllık deneyime sahip olmak" şartı aranmış ve başvuracak adayların ALES'ten muaf olduğu belirtilmiştir.

Özel Güvenlik ve Koruma programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ALES'ten muaf olduğu belirtilen 21 alandan birisidir. Ancak, anılan muafiyetten yararlanabilmek için başvuracak adayların muafiyet alanıyla ilgili en az 2 yıl tecrübesi bulunması gerekmektedir.

Başvuru, değerlendirme ve atanma süreçlerinde sorun yaşanmaması adına tecrübenin muafiyet alanında olması gerektiği hususunun ilanda açıkça yazılmasında fayda bulunmaktadır.

Ö.1

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olup Güvenlik Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra alanında en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak" şartı aranmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği programına başvuracak bölümler arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği" lisans ve yüksek lisans alanına yer verilmediği gibi, halihazırda öğrenci alan programın akademik kadrosuna baktığımızda, 1 (bir) Endüstri Mühendisi, 1 (bir) Kimya ve 1 (bir) Kamu Yönetimi alanında üç öğretim görevlisinin görev yaptığını görüyoruz.

İş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, teknik ara eleman yetiştirmek üzere kurulduğu beyan eden bu programda İş Sağlığı ve Güvenliği mezunu akademisyen olmadan arzu edilen hedeflere nasıl ulaşılabileceğini gerçekten merak ediyoruz.

Bu kapsamda, halen başvuru süreci devam eden kadroda düzeltme yoluna giderek İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına başvuru şansını verilmesini öneriyoruz.

Ö.2

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup Biyokimya, Tıbbi Biyokimya veya Beslenme ve Diyetetik alanlarından birinde lisansüstü eğitim yapıyor olmak." şartı aranmıştır.

Anılan araştırma görevlisi kadrosunda Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans mezunlarından kendi alanında yüksek lisans yapanlara başvuru şansı verilmemiştir.

Kadronun ilan edildiği bölümde Gastronomi ve Mutfak Sanatları olduğu düşünüldüğünde, ilgili alan mezunlarına da başvuru şansı verilmesi faydalı olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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