'Başakşehir'de 'dayaklı tedavi' yapıyorum' diyen umut tacirine baskın
|03 Ağustos 2021 14:33
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>Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtan 'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye geldi, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden tanıtım yapan Kalak'a yüzlerce kişi tedavi olma ümidiyle başvurdu. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini kaydetti, dehşete düşüren görüntüde Kalak'ın asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor. Almanya ve ABD'den bile gelenlerin olduğu ofisin önünde bu sabah yine kalabalık toplandı. Bu sırada polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri, Kalak'ın ofisine baskın yaptı. Ofis mühürlendi, Mala Ali Kürdistani'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. Baskın sırasında ofis önünde Kalak'ı savunanlar ile şikayetçiler arasında da tartışmalar yaşandı.
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